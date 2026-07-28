First Dates 28 JUL 2026 - 23:01h.

Dani se ves más como un Action Man que como un Ken con camisa rosa, pero al ver a Beatrice cambia de opinió

Svetlana, en shock ante el cuerpazo de su cita en ‘First Dates Summer’: “Es una tercera pierna”

Compartir







Beatrice, la Barbie de Londres, para muchos, ha llegado a ‘First Dates Summer’ convertida en su personaje, pero dejando claro que quién buscaba el amor en el restaurante, era la persona y que para ella era más importante que su pareja fuera un hombre “guay” que uno “guapo”.

La soltera le ha explicado a Lidia que ella no buscaba a un Ken porque “Ken no tiene pene y sin pene no hay paraíso”, pero que sí quería a un hombre sencillo y atento igual que era ella más allá de su imagen pública y todo el glamour que rodea a Barbie. Al ver a Dani entrar por la puerta ha tenido una buenísima impresión porque aparte de guapo, venía de rosa, su color favorito.

Dani se considera más un Action Man que un Ken, pero al ver a Beatrice ha sentido que igual podía cambiar de opinión. Poquito a poco, los solteros han ido desmontando la primera impresión que han provocado el uno en el otro y se han dado cuenta de que eran dos personas muy compatibles. Eso sí, Beatrice le ha dicho que a ella los gatos no le gustan, que es más de perros y que acabó hasta el moño y más allá del que tuvo, y terminó regalando a una amiga.

Los solteros se han gustado, pero al verse en bañador, lo han hecho más todavía. Dani se ha quedado prendado del cuerpazo de Beatrice y ella de su poder de seducción. La joven ha querido darle una pequeña muestra de su perfume a modo de beso y ha tenido la sensación de que aunque, puede que no sea para toda la vida, su primer encuentro sexual será: “Explosivo”.