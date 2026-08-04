El match satánico de Christopher y Hachi: “Me siento en casa”

Chirstophe se emociona al conocer la triste historia de las ratas de su cita en ‘First Dates’: “Me he emocionado”
‘El Camarón de Alicante’ recibe a su cita bailando en ‘First Dates’: “Arte tiene”
Christopher ha sorprendido a Lidia en su presentación en ‘First Dates’ por su grado de poesía al hablar de amor: “Busco una compañera para la travesía de la vida”, su madurez y su lookazo. El joven lleva su vida tatuada sobre su piel, ha trabajado de muchas cosas para ganarse la vida, pero tiene alma de artista y además, de rapear, tiene un grupo de música con su hermano.
Hachi, su cita, siempre ha soñado con ser un dragón y tuvo claro que su primera modificación física sería hacerse la lengua bífida. Es consciente de que llama la atención en su pueblo por su aspecto, pero eso no le causa el mayor problema.
Ha comenzado a conocer a Christopher preguntándole por sus pronombres y ambos han coincididos en que son no binarios. Han flipado mutuamente con sus tatuajes y Hachi se ha impresionado al descubrir que su cita conocía el anime que lleva tatuado porque: “Es muy difícil conocer a gente que esté en los mismos nichos que yo”.
Hachi le ha dicho que vivía en un pueblecito de Vigo y que eso le permitía vivir con sus animales, algo que Christopher siempre ha soñado. Ambos han tenido ratas como mascotas y el joven no ha podido evitar emocionarse al escuchar a su cita relatar cómo vio a una de sus ratas intentar ocultar el cadáver de su compañera: “Es instinto, para evitar los depredadores”.
Eran muchas las coincidencias y todavía no habían visto algunos de sus tatuajes y sus modificaciones corporales. Christopher se ha sorprendido al saber que su cita estaba en proceso de divorcio, pero ha entendido que hubiera escapado de una relación que había dejado de ser abierta.
Han hablado de religión y han hecho match en el mundo del satanismo: “No es adorar a los demonios, es una filosofía de no dejes que te apuñalen por la espalda, no dejes que te traten mal”.
En el reservado, Christopher ha sorprendido a Hachi pinchando música y ha conseguido que el match fuera completo. Entre ellos ha surgido una conexión muy buena y han terminado la cita con ganas de conocerse más porque como muy bien ha dicho él: “Me he sentido en casa”.