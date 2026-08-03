‘El Camarón de Alicante’ recibe a su cita bailando en ‘First Dates’: “Arte tiene”

First Dates 03 AGO 2026 - 23:01h.

Inma pilla al Camarón de Alicante en una mentirijilla en 'First Dates': “¿No has dicho que no sabías leer?”

'First Dates' cumple el deseo de un soltero: "Quiero comérmela con nata"

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La cita de Diego, ‘El Camarón de Alicante’ e Inma ha empezado con mucho arte, pero sin ningún deseo. A ella, no se le ha movido el piso y Diego no le ha impactado su belleza ni su arte. Partiendo de que Cupido no ha dado en la diana, los solteros han optado por pasárselo bien.

Diego, conocido como ‘El Camarón de Alicante’ es un gitano como los de antes y le ha contado a Carlos Sobera que se dedica a bailar en vídeos de TikTok, al ver a Inma ha sentido que no era su tipo, pero ha empezado a sonar la música y no ha necesitado nada más.

El soltero lo ha dado todo para recibir a su cita e Inma, muy flamenca y árabe, se ha venido arriba porque ella también había nacido para ser artista. Ambos han venido a ‘First Dates’ a pasárselo bien y han puesto todo de su parte para conseguirlo. Antes de pedir la cena, Diego le ha pedido a Inma que le leyera la carta porque no sabía leer, pero no estaba siendo del todo sincero.

Los solteros han hablado de sexo y a la soltera le ha entrado la risa cuando le han preguntado que cuánto tiempo llevaba sin sexo. Además, Inma se ha dado cuenta de que, para no saber leer, el soltero sí que había sabido que en las tarjetas ponía sexo y que había leído que les tocaba darse un beso como si se acabara el mundo. No se han enamorado, pero sí se han reído.