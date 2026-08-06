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Dos solteros con discapacidad buscan un amor romántico en ‘First Dates’: “Es un detalle muy bonito”

Paloma no encuentra en Rubén lo que estaba buscando en ‘First Dates’: “Creo que es un poco aburrido”
Rubén y Paloma durante su cita en 'First Dates'. cuatro.com
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Paloma, su cita, le ha confesado a Carlos Sobera que era una chica con mucho carácter, pero que no se enfadaba con mucha facilidad. Le ha contado que es actriz y que ha trabajado en las películas de Campeones, algo que le resultó muy bonito, pero también: “Muy cansado”.

Está buscando a un chico dulce y detallista, y le ha encantado que su cita le dejara una piruleta con forma de corazón. Al ver a Rubén, su cita en 'First Dates', ha sentido que era un chico normal y ha comenzado a conocerle con ganas. No le ha gustado mucho que ahora no estuviera trabajando porque a ella le gustan los chicos trabajadores, y le ha contado que ella también está trabajando en una obra de teatro.

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Respecto a sus discapacidades, Paloma le ha hablado de su síndrome X frágil que padece de origen genético, pero que: “No se me nota”. Rubén ha querido saber a qué dedicaba su tiempo libre Paloma y ella le ha relatado todas sus aficiones, algo que a él le ha gustado mucho: “Me gusta que sea charlatana”.

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A él le gusta escuchar música y pasear, algo que a ella le ha parecido un poco aburrido porque ella es de ir a conciertos, cine y hacer muchos planes. No han parado de hablar, pero Paloma ha sentido que era un poco aburrido para ella.

En el reservado, Paloma ha intentado enseñar a bailar a su cita en ‘First Dates’, pero él se ha quedado un poco cortadito porque nunca había bailado. Le ha confesado que le gustaba cantar, pero que tampoco lo hacía casi nunca. Paloma ha tenido claro que Rubén era un chico muy majo, pero que no era el tipo de chico que a ella le gustaba. Eso sí, le ha invitado a ir a verla a su obra de teatro.

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