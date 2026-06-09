Cuatro motivos para visitar la Ciutat de les Arts i les Ciènces, icono de Valencia

cuatro.com 09 JUN 2026 - 12:16h.

En el programa de esta semana de 'Planes Cuatro', te damos cuatro razones para visitar la Ciutat de les Arts i les Ciènces de Valencia

Además, cuatro razones para viajar hasta Washington y cuatro rincones increíbles de Estambul

Cuatro razones para visitar el Oceanogràfic de Valencia

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¡Bienvenidos una semana más a Planes Cuatro! En este nuevo episodio, te damos cuatro razones para visitar la Ciutat de les Arts i les Ciènces, uno de los grandes iconos de Valencia, descubrimos cuatro rincones increíbles de Estambul y te damos cuatro razones para viajar hasta Washington

La Ciutat de les Arts i les Ciènces, el icono de Valencia

La Ciutat de les Arts i les Ciènces es uno de los grandes iconos de Valencia y una visita imprescindible. Un complejo arquitectónico único donde ciencia, cultura y entretenimiento se unen. Un lugar para mirar, dejarse llevar y vivir la experiencia.

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El Museu de les Ciències es mucho más que un edificio impresionante. Es un espacio vivo donde aprender es algo divertido, con exposiciones interactivas y propuestas para todos los públicos.

El Hemisfèric, con su icónica forma de ojo, simboliza la mirada hacia el conocimiento. Una gran sala inmersiva con cúpula envolvente ofrece hasta tres sistemas de proyección. Este año destaca ‘Eclipse: el momento de la totalidad’.

El Oceanogràfic de Valencia es el mayor acuario de Europa y un espacio fascinante. Un recorrido por los principales ecosistemas marinos del planeta para descubrir de cerca la vida en los océanos.

Aún quedan lugares que consiguen asombrarnos. Y, quizá por eso, la Ciutat de Les Arts i Les Ciències recuerda al instante que nunca hay que perder la curiosidad.

Además, cuatro rincones por descubrir en Estambul y cuatro razones para viajar a Washington

Washington DC es esa ciudad que fue planificada y construida desde sus orígenes para ser la capital de Estados Unidos.

El Capitolio, donde se encuentran las sedes de las Cámaras del Congreso, y la Corte Suprema son edificios imponentes.

La Casa Blanca, el lugar más famoso de la ciudad, se construyó hace casi 250 años para ser residencia del presidente del país.

Monumentos a los presidentes, como el Lincoln Memorial o el Federal Hall tributo a George Washington, son símbolos de la unidad de la nación.

El gran sentido del patriotismo norteamericano se refleja en sus memoriales a la Guerra de Vietnam o a la Segunda Guerra Mundial, y en el cementerio de Arlington.

Estambul es cuna de civilizaciones, nexo de unión entre Oriente y Occidente, y reflejo de las influencias culturales de los imperios romano, bizantino y otomano.