Pura Vida entre Costa Rica y el Mediterráneo y cuatro razones para visitar el Oceanogràfic

cuatro.com 01 JUN 2026 - 18:20h.

En el programa de esta semana de 'Planes Cuatro', te damos cuatro razones para visitar el Oceanogràfic de Valencia

Además, cuatro razones para viajar a Costa Rica este año y otras cuatro para descubrir la Costa del Sol

Cuatro motivos para visitar el municipio valenciano de Moixent, un destino de paisaje, historia y vino

Compartir







¡Bienvenidos una semana más a Planes Cuatro! En este nuevo episodio, te damos cuatro razones para visitar el Oceanogràfic de Valencia, el mayor acuario de Europa, descubrimos el espectacular interior de la Costa del Sol y te damos cuatro razones para viajar este año a Costa Rica y conocer su 'pura vida'.

Cuatro razones para visitar el Oceanogràfic de Valencia

Hay lugares que no sólo se visitan… ¡También hay que vivirlos! Es el caso del Oceanogràfic, en el corazón de Valencia, que abre al visitante las puertas a un viaje único por los océanos del mundo.

En el mayor acuario de Europa se puede caminar entre tiburones en el túnel submarino, observar de cerca las cuatro belugas y descubrir la biodiversidad de los mares.

En el Oceanogràfic, la ciencia y la conservación van de la mano. Desde el Artico hasta el Antártico, el visitante puede conocer las especies más increíbles del planeta.

Además, se enseña de primera mano todo el trabajo que se realiza para proteger, conservar y recuperar la fauna marina.

Este espectacular complejo de 110.000 metros cuadrados está integrado en la Ciutat de les Arts i les Ciències y alberga a más de 29.000 ejemplares de 750 especies diferentes.

Además, Costa Rica 'pura vida' y el interior de la Costa del Sol

Hay un lugar donde los bosques respiran, donde los ríos cantan, donde el aire es puro, donde la vida es abundante, y la paz gobierna. Donde se habla el idioma de la sonrisa y se vive bajo una ley esencial: el pura vida. Un lugar que invita a empezar a vivir de nuevo. Ese lugar es Costa Rica y la puedes descubrir en este episodio.

Uno de los rasgos más destacados de Costa Rica es su extraordinaria riqueza natural. A pesar de su tamaño relativamente pequeño, el país alberga el 6,5% de la biodiversidad del planeta.

Sus increíbles paisajes incluyen selvas tropicales como la del Parque Nacional de Corcovado. Volcanes activos como el de Arenal , bosques frondosos, manglares y extensas playas en el Caribe y el Pacífico. Estos contrastes naturales permiten observar una gran variedad de flora y fauna.

Considerado uno de los destinos más seguros de Centroamérica, es un lugar muy atractivo para viajeros de todo el mundo. Los ‘ticos’ son conocidos por su hospitalidad, cercanía y amabilidad.

Su filosofía ‘pura vida’ está muy presente en la cultura local. Además de ser uno de los países más felices del mundo, Costa Rica es un país comprometido con la sostenibilidad y la protección del medio ambiente.

Y visitarlo es mucho más que un viaje turístico... es un destino de reseteo, para vivir con los cinco sentidos, valorar lo que te rodea y confiar en lo sencillo. Para volver a encontrarse a uno mismo.

La Costa del Sol es más que sol y playa. El interior de la provincia de Málaga es reconocido a nivel mundial por su naturaleza, su patrimonio y cultura, y, por supuesto, por su sabrosa gastronomía.

Enclavada entre impresionantes parajes naturales está la Serranía de RONDA. Un escenario ideal para hacer actividades al aire libre y que pone en valor lugares emblemáticos, como el Tajo y el Puente Nuevo.

Hay un lugar en la Costa del Sol con hasta medio centenar de monumentos y enclaves arqueológicos relevantes: ANTEQUERA. Mención especial merece El Torcal, Patrimonio de la Humanidad.

Sin olvidarnos de la Comarca de la Axarquía y, más en concreto, de FRIGILIANA. Un municipio privilegiado por sus casas blancas, sus calles y pasadizos estrechos y su gastronomía de primer nivel.

Esto es sólo una pequeña muestra del interior de la Costa del Sol. Y es que todos y cada uno de sus 103 municipios reúnen alicientes para ser visitados.