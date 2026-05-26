cuatro.com 26 MAY 2026 - 18:02h.

En el programa de esta semana de 'Planes Cuatro', te damos cuatro razones para visitar el municipio de Moixent

Además, cuatro rincones imprescindibles de Viena y la exuberante naturaleza de Chile

Cuatro razones para visitar la ciudad de Salamanca

Compartir







¡Bienvenidos una semana más a Planes Cuatro! En este nuevo episodio, te damos cuatro razones para hace un viaje infinito a Chile y descubrir su exuberante naturaleza, descubrimos cuatro rincones imprescindibles de Viena y te ofrecemos cuatro motivos para visitar el municipio valenciano de Moixent, un destino de paisaje, historia y vino.

Cuatro razones para visitar el municipio de Moixent

En el Valle de Montesa, flanqueado por las Sierras Grossa y Enguera, y atravesado por el río Canyoles está Moixent. Este municipio de la provincia de Valencia es uno de los puntos referentes sobre historia y arqueología en la Comunitat Valenciana.

PUEDE INTERESARTE Cuatro razones para visitar la ciudad de Salamanca

Declarado Monumento Histórico Artístico, la Bastida de les Alcusses es uno de los yacimientos más relevantes de la cultura íbera. Aquí se encontró el Guerrero de Moixent, que ahora se conserva en el Museo de Prehistoria de Valencia.

El Museo Arqueológico Municipal de Moixent, donde hay una réplica del Guerrero, es otra visita obligada en esta localidad. Sin olvidarnos del Castillo de época almohade, coronado por la emblemática Torre de Coloms.

El Bosquet, un bello paraje del siglo XVIII, suministra con su sistema de regadío las huertas y el agua a los mogentinos. Un bien de interés cultural donde se encuentra la Cueva de Patas, con trazas de arte rupestre.

Y, por supuesto, el visitante ha de degustar la gastronomía de la localidad. Destaca su aceite de oliva virgen, gracias a la mayor concentración olivarera de la zona. Moixent también es tierra de vinos, integrados en la Denominación de Origen de Valencia.

Un viaje infinito a Chile y cuatro rincones imprescindibles de Viena

Con la imponente Cordillera de los Andes como eje articulador, Chile invita a los viajeros a realizar un viaje infinito y vivir experiencias extremas, con la naturaleza como la gran protagonista.

Chile es un paraíso para quienes buscan adrenalina y conexión profunda con el entorno natural practicando trekking en las Torres del Paine [...] surf en Pichilemu […] o montañismo en sus cumbres volcánicas.

En la Patagonia, en el sur del país y donde el continente americano parece llegar a su fin, emergen paisajes inspiradores con glaciares milenarios gigantes donde el agua corre libre y alimenta la fauna, dueña del territorio.

Los bosques chilenos son santuarios de la biodiversidad, con árboles centenarios yespecies animales autóctonas. Por su parte, el Desierto de Atacama es el escenario ideal para respirar aire puro mientras se observan las estrellas.

Con su privilegiada ubicación entre el océano y la Cordillera de los Andes, Chile ha sido reconocido como el mejor destino de turismo aventura del mundo, posicionándose como un referente global para vivir experiencias auténticas en plena naturaleza.

Viena, la ciudad de los edificios imperiales, con sus cientos de palacios, museos e iglesias, sorprende a sus visitantes en cada esquina.