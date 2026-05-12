cuatro.com 12 MAY 2026 - 16:21h.

En el programa de esta semana de 'Planes Cuatro', te damos cuatro razones para visitar la ciudad patrimonial de Salamanca

Además, cuatro razones para viajar hasta Costa Rica y descubrir el espíritu pura vida y cuatro ciudades imprescindibles de Bélgica

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¡Bienvenidos una semana más a Planes Cuatro! En este nuevo episodio, te damos cuatro razones para visitar la ciudad patrimonial, gastronómica y universitaria de Salamanca, descubrimos cuatro ciudades imprescindibles de Bélgica y te ofrecemos cuatro motivos para viajar hasta Costa Rica y descubrir el espíritu "pura vida".

Cuatro razones para visitar la ciudad de Salamanca

Declarada Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1988, Salamanca es el destino más visitado de Castilla y León, y una referencia nacional en turismo cultural. Además, ofrece una experiencia completa en cualquier época del año, pero especialmente en primavera.

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Su riqueza monumental, su dinamismo y su ambiente joven la convierten en un lugar único. Más de 30.000 estudiantes universitarios llegan cada curso a la ciudad, manteniendo vivo el espíritu académico de la Universidad de Salamanca, la más antigua de España en activo.

Salamanca es una ciudad que ha sabido evolucionar sin renunciar a su esencia. Combina su legado histórico con una clara apuesta por la sostenibilidad, la accesibilidad y la innovación cultural.

Además, ha sabido reinterpretar sus espacios patrimoniales, generar nuevos relativos y abrir rincones inéditos. Si se le suma su conexión entre naturaleza, cultura y gastronomía, es un destino ideal para escapadas urbanas.

Salamanca es hoy un destino más universal, preparado para recibir visitantes que buscan experiencias auténticas. Una ciudad que conserva su historia, pero que se reinventa para redescubrirla con nuevas miradas.

El espíritu "pura vida" de Costa Rica y cuatro ciudades imperdibles de Bélgica

Hay un lugar donde los bosques respiran, donde los ríos cantan, donde el aire es puro, donde la vida es abundante, y la paz gobierna. Donde se habla el idioma de la sonrisa y se vive bajo una ley esencial: el pura vida. Un lugar que invita a empezar a vivir de nuevo. Ese lugar es Costa Rica.

Uno de los rasgos más destacados de Costa Rica es su extraordinaria riqueza natural. A pesar de su tamaño relativamente pequeño, el país alberga el 6,5% de la biodiversidad del planeta.

A pesar de su tamaño relativamente pequeño, el país alberga el Sus increíbles paisajes incluyen s elvas tropicales como la del Parque Nacional de Corcovado. Volcanes activos como el de Arenal , bosques frondosos, manglares y extensas playas en el Caribe y el Pacífico . Estos contrastes naturales permiten observar una gran variedad de flora y fauna.

como la del como el de , frondosos, y extensas en el y el . Estos contrastes naturales permiten observar una gran variedad de flora y fauna. Considerado uno de los destinos más seguros de Centroamérica , es un lugar muy atractivo para viajeros de todo el mundo. Los ‘ ticos ’ son conocidos por su hospitalidad, cercanía y amabilidad.

, es un lugar muy atractivo para viajeros de todo el mundo. Los ‘ ’ son conocidos por su hospitalidad, cercanía y amabilidad. Su filosofía ‘pura vida’ está muy presente en la cultura local. Además de ser uno de los países más felices del mundo, Costa Rica es un país comprometido con la sostenibilidad y la protección del medio ambiente. Y visitarlo es mucho más que un viaje turístico... es un destino de reseteo, para vivir con los cinco sentidos, valorar lo que te rodea y confiar en lo sencillo. Para volver a encontrarse a uno mismo.

A pesar de que es pequeño y fácil de recorrer, Bélgica es uno de los países europeos más desconocidos. Ciudades llenas de encanto conviven con otras más cosmopolitas.