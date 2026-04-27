cuatro.com 27 ABR 2026 - 17:56h.

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¡Bienvenidos una semana más a Planes Cuatro! En este nuevo episodio, te damos cuatro razones para viajar hasta Costa Rica y descubrir el espíritu ‘pura vida’, descubrimos cuatro rincones imprescindibles de Londres y te ofrecemos cuatro motivos para visitar Callosa D’en Sarria, en la provincia de Alicante.

Cuatro razones para viajar hasta Costa Rica

Hay un lugar donde los bosques respiran, donde los ríos cantan, donde el aire es puro, donde la vida es abundante, y la paz gobierna. Donde se habla el idioma de la sonrisa y se vive bajo una ley esencial: el pura vida.Un lugar que invita a empezar a vivir de nuevo. Ese lugar es Costa Rica y la puedes descubrir en este episodio.

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Uno de los rasgos más destacados de Costa Rica es su extraordinaria riqueza natural. A pesar de su tamaño relativamente pequeño, el país alberga el 6,5% de la biodiversidad del planeta.

Sus increíbles paisajes incluyen selvas tropicales como la del Parque Nacional de Corcovado. Volcanes activos como el de Arenal , bosques frondosos, manglares y extensas playas en el Caribe y el Pacífico. Estos contrastes naturales permiten observar una gran variedad de flora y fauna.

Considerado uno de los destinos más seguros de Centroamérica, es un lugar muy atractivo para viajeros de todo el mundo. Los ‘ticos’ son conocidos por su hospitalidad, cercanía y amabilidad.

Su filosofía ‘pura vida’ está muy presente en la cultura local. Además de ser uno de los países más felices del mundo, Costa Rica es un país comprometido con la sostenibilidad y la protección del medio ambiente.

Y visitarlo es mucho más que un viaje turístico... es un destino de reseteo, para vivir con los cinco sentidos, valorar lo que te rodea y confiar en lo sencillo. Para volver a encontrarse a uno mismo.

Además, Callosa d'en Sarrià como destino nacional y Londres como internacional

En la provincia de Alicante, al norte de la comarca de la Marina Baixa, Callosa D’en Sarrià aúna naturaleza, cultura y gastronomía a la perfección, como muchos otros pueblos del interior de la Comunitat Valenciana

Además, si hay una ciudad en el mundo que merece ser conocida, esa es Londres. Te recomendamos cuatro lugares a visitar, pero la lista sería interminable…