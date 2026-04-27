Te ofrecemos cuatro motivos para visitar Callosa d'en Sarrià, en la provincia de Alicante

cuatro.com 27 ABR 2026 - 17:48h.

En el episodio de esta semana de Planes Cuatro, te damos cuatro razones para visitar Callosa d'en Sarrià, en Alicante

Además, te lo contamos todo sobre Costa Rica y Londres, nuestros destinos internacionales de la semana

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¡Bienvenidos una semana más a Planes Cuatro! En este nuevo episodio, te damos cuatro razones para viajar hasta Costa Rica y descubrir el espíritu ‘pura vida’, descubrimos cuatro rincones imprescindibles de Londres y te ofrecemos cuatro motivos para visitar Callosa D’en Sarria, en la provincia de Alicante.

Cuatro razones para visitar Callosa D'en Sarrià

En la provincia de Alicante, al norte de la comarca de la Marina Baixa, Callosa D’en Sarrià aúna naturaleza, cultura y gastronomía a la perfección, como muchos otros pueblos del interior de la Comunitat Valenciana

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Atravesada por los ríos Algar y Guadalest, Callosa cuenta con imponentes sierras a su alrededor, como las de Aitana, Bernia y Xortà, alrededor de las cuales se ha construido una amplia red de senderos.

Es precisamente el río Algar el origen de uno de sus parajes naturales más importantes: Les Fonts de L’Algar. Un espacio de gran riqueza ecológica declarado Zona Húmeda Protegida.

Su pasado árabe se palpa en un rico patrimonio cultural y arquitectónico. En pleno casco urbano, el Portal conserva parte de la muralla de su antiguo castillo. Mencionar también el encanto del Poador de la Font Major o su Museo Etnològic i Arqueològic.

Y su gastronomía siempre será un buen motivo para volver. Especialmente, el níspero de Callosa, una fruta con denominación de origen que se puede degustar entre marzo y mayo.

Además, Costa Rica y Londres en nuestros destinos internacionales

Hay un lugar donde los bosques respiran, donde los ríos cantan, donde el aire es puro, donde la vida es abundante, y la paz gobierna. Donde se habla el idioma de la sonrisa y se vive bajo una ley esencial: el pura vida.Un lugar que invita a empezar a vivir de nuevo. Ese lugar es Costa Rica y la puedes descubrir en este episodio

Además, si hay una ciudad en el mundo que merece ser conocida, esa es Londres. Te recomendamos cuatro lugares a visitar, pero la lista sería interminable…