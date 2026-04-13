Chile: un viaje infinito con experiencias extremas en la naturaleza

En el episodio de esta semana de Planes Cuatro, te damos cuatro razones para viajar hasta Chile
Además, visitamos Roma y volvemos a Lanzarote para disfrutar de un nuevo Cangrejos Albinos
Cuatro razones para viajar este año a Chile, un país de contrastes
Esta semana en Planes Cuatro, te damos cuatro motivos para hacer un viaje infinito a Chile y conocer su exuberante naturaleza . Además, visitamos Roma, la ciudad eterna y volvemos a Lanzarote para volver a disfrutar de Cangrejos Albinos, esta vez con Luz Casal.
Cuatro motivos para conocer la exuberante naturaleza de Chile
Con la imponente Cordillera de los Andes como eje articulador, Chile invita a los viajeros a realizar un viaje infinito y vivir experiencias extremas, con la naturaleza como la gran protagonista.
- Chile es un paraíso para quienes buscan adrenalina y conexión profunda con el entorno natural practicando trekking en las Torres del Paine, surf en Pichilemu o montañismo en sus cumbres volcánicas.
- En la Patagonia, en el sur del país y donde el continente americano parece llegar a su fin, emergen paisajes inspiradores con glaciares milenarios gigantes donde el agua corre libre y alimenta la fauna, dueña del territorio.
- Los bosques chilenos son santuarios de la biodiversidad, con árboles centenarios y especies animales autóctonas. Por su parte el Desierto de Atacama es el escenario ideal para respirar aire puro mientras se observan las estrellas.
- Con su privilegiada ubicación entre el océano y la Cordillera de los Andes, Chile ha sido reconocido como el mejor destino de turismo aventura del mundo, posicionándose como un referente global para vivir experiencias auténticas en plena naturaleza.
Roma, la ciudad eterna y los Cangrejos Albinos de Lanzarote, con Luz Casal
Roma, considerada por muchos como un museo al aire libre, es visitada por más de cuatro millones de turistas cada año.
- Las huellas del antiguo Imperio Romano se encuentran por toda la ciudad, destacando el Coliseo, el anfiteatro más grande del mundo.
- El Vaticano es visita obligada en la Ciudad Eterna, uno de esos lugares que debe verse una vez en la vida.
- Lanzar tres monedas a la Fontana de Trevi es un ritual inexcusable si se pasa por la capital italiana.
- Y si quieres conocer la Roma más auténtica, hay que pasear y callejear por el Barrio de Trastevere.
Lanzarote es más que sol y playas. Gracias a los Centros de Arte, Cultura y Turismo creados por el genio César Manrique, esta joya del Atlántico es un templo al paisaje volcánico.
- Cada rincón sorprende con su belleza. Mención especial merecen los Jameos del Agua, un espacio único en el mundo, donde habitan unos pequeños crustáceos ciegos y albinos.
- Esta especie simboliza la belleza de lo único e irrepetible. Como irrepetibles son las charlas del ciclo Cangrejos Albinos, conducidas por la periodista Ángeles Blanco, de Informativos Telecinco y que ya han arrancado su segunda edición.
- Cangrejos Albinos es más que un ciclo de conferencias. Son eventos donde espacio y contenido se funden. Una apuesta por generar contenidos culturales que ayuden a fortalecer la identidad de Lanzarote.
- La cantante Luz Casal, voz icónica del pop-rock español, inauguró este año un ciclo que tiene un componente solidario. Y es que lo que se recaude por la venta de entradas se donará íntegramente a una entidad sin ánimo de lucro.