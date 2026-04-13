Chile: un viaje infinito con experiencias extremas en la naturaleza

cuatro.com 13 ABR 2026 - 18:01h.

En el episodio de esta semana de Planes Cuatro, te damos cuatro razones para viajar hasta Chile

Además, visitamos Roma y volvemos a Lanzarote para disfrutar de un nuevo Cangrejos Albinos

Cuatro razones para viajar este año a Chile, un país de contrastes

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Esta semana en Planes Cuatro, te damos cuatro motivos para hacer un viaje infinito a Chile y conocer su exuberante naturaleza . Además, visitamos Roma, la ciudad eterna y volvemos a Lanzarote para volver a disfrutar de Cangrejos Albinos, esta vez con Luz Casal.

Cuatro motivos para conocer la exuberante naturaleza de Chile

Con la imponente Cordillera de los Andes como eje articulador, Chile invita a los viajeros a realizar un viaje infinito y vivir experiencias extremas, con la naturaleza como la gran protagonista.

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Chile es un paraíso para quienes buscan adrenalina y conexión profunda con el entorno natural practicando trekking en las Torres del Paine , surf en Pichilemu o montañismo en sus cumbres volcánicas.

y conexión profunda con el entorno natural practicando en las , en o en sus En la Patagonia , en el sur del país y donde el continente americano parece llegar a su fin, emergen paisajes inspiradores con glaciares milenarios gigantes donde el agua corre libre y alimenta la fauna, dueña del territorio.

, en el sur del país y donde el continente americano parece llegar a su fin, emergen paisajes inspiradores con donde el agua corre libre y alimenta la fauna, dueña del territorio. Los bosques chilenos son santuarios de la biodiversidad, con árboles centenarios y especies animales autóctonas. Por su parte el Desierto de Atacama es el escenario ideal para respirar aire puro mientras se observan las estrellas.

son santuarios de la biodiversidad, con y especies animales autóctonas. Por su parte el es el escenario ideal para respirar aire puro mientras se observan las estrellas. Con su privilegiada ubicación entre el océano y la Cordillera de los Andes, Chile ha sido reconocido como el mejor destino de turismo aventura del mundo, posicionándose como un referente global para vivir experiencias auténticas en plena naturaleza.

Roma, la ciudad eterna y los Cangrejos Albinos de Lanzarote, con Luz Casal

Roma, considerada por muchos como un museo al aire libre, es visitada por más de cuatro millones de turistas cada año.

Las huellas del antiguo Imperio Romano se encuentran por toda la ciudad, destacando el Coliseo , el anfiteatro más grande del mundo.

se encuentran por toda la ciudad, destacando el , el El Vaticano es visita obligada en la Ciudad Eterna , uno de esos lugares que debe verse una vez en la vida.

es visita obligada en la , uno de esos lugares que debe verse una vez en la vida. Lanzar tres monedas a la Fontana de Trevi es un ritual inexcusable si se pasa por la capital italiana.

es un ritual inexcusable si se pasa por la capital italiana. Y si quieres conocer la Roma más auténtica, hay que pasear y callejear por el Barrio de Trastevere.

Lanzarote es más que sol y playas. Gracias a los Centros de Arte, Cultura y Turismo creados por el genio César Manrique, esta joya del Atlántico es un templo al paisaje volcánico.