Cuatro razones para viajar a Chile este año

En el episodio de esta semana de Planes Cuatro, te damos cuatro motivos para visitar Chile este año
Además, exploramos nuevos horizontes en Malta y paseamos en Aragón por quince de los pueblos más bonitos de España
Planes Cuatro Especial Fitur: diez destinos destacados para viajar este año
Esta semana en Planes Cuatro, te damos cuatro motivos para visitar Chile, un país de grandes contrastes. Además, exploramos nuevos horizontes en Malta y paseamos en Aragón por quince de los pueblos más bonitos de España.
Chile, un país de grandes contrastes al que visitar este año
Con las majestuosas Torres del Paine; Rapa Nui y sus magnéticos moais; el espectacular desierto de Atacama; y Santiago, su magnética capital, Chile es un país de grandes contrastes que invita a hacer un viaje infinito.
- En el sur del país, las Torres del Paine despliegan algunos de los paisajes más impactantes del planeta, con glaciares, lagos turquesa y montañas imponentes.
- La Cordillera de los Andes es el eje articulador de cualquier viaje por el país. Escalando sus cumbres, visitando sus termas o disfrutando del esquí durante el invierno.
- En medio del océano Pacífico, Rapa Nui cautiva con su misterio ancestral. Y al norte, pese a ser el más árido del mundo, el Desierto de Atacama está repleto de vida con sus flamencos, lagunas de agua salada y unos cielos increíblemente estrellados.
- La puerta de entrada a estos paraísos es Santiago, la capital de Chile. Una urbe que cuenta con barrios bohemios, espacios culturales y escenarios deportivos, además de los valles centrales, cuna de los afamados vinos chilenos.
Además, exploramos Malta y paseamos por los pueblos de Aragón
En principio, sólo parece una isla en el corazón del Mediterráneo. Pero Malta, que en realidad son tres islas, tiene mucho que explorar. A continuación, cuatro razones para adentrarse en esa aventura…
- Desde una avioneta, Malta parece un museo al aire libre. Su mar esconde tesoros de todo tipo, como un barco de la Segunda Guerra Mundial.
- Los acantilados de Dingli y las cuevas del sur son otro atractivo a ver desde la avioneta antes de dejarla y pasarse a los luzzus y djhajsas, barcos típicos que llenan de color los puertos malteses.
- Más de 7.000 años de historia contemplan este lugar. Monumentos prehistóricos como el hipogeo de Hal Saflieni. Su austera arquitectura, como la Iglesia de Mosta o la Cocatedral de San Juan. O el majestuoso Palacio del Gran Maestre en Valletta.
- Malta se ha vuelto el escenario al aire libre favorito de muchas producciones de cine. En el pequeño Hollywood del Mediterráneo se han grabado películas y series como Jurassic World o Juego de Tronos.
En los últimos años se ha producido un aumento significativo en la demanda del turismo rural, de naturaleza y poco masificado ¿Sabes que en Aragón es posible pasear por quince de los pueblos más bonitos de España?
- Teruel es la provincia con más localidades dentro de este exclusivo club de calidad, contando con nueve pueblos: Albarracín, Valderrobres, Rubielos de Mora, Cantavieja, Puertomingalvo, Calaceite, Mirambel, Linares de Mora y La Fresneda.
- Aínsa, Alquézar, Ansó y Roda de Isábena son los pueblos altoaragoneses que cuentan con esta distinción. Lugares de gran belleza que destilan historia y cultura a la par. Villas donde la tradición envuelve al viajero.
- Sos del Rey Católico y Anento, en la provincia de Zaragoza, son las otras localidades aragonesas que tienen este reconocimiento. Dos pueblos donde se combinan la belleza y el cuidado por los pequeños detalles.
- En todos estos municipios es posible realizar todo tipo de actividades, como vivir sus fiestas de interés turístico, disfrutar de la naturaleza y, como no, saborear la maravillosa gastronomía aragonesa.