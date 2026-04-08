Cuatro razones para viajar a Chile este año

cuatro.com 08 ABR 2026 - 12:03h.

En el episodio de esta semana de Planes Cuatro, te damos cuatro motivos para visitar Chile este año

Además, exploramos nuevos horizontes en Malta y paseamos en Aragón por quince de los pueblos más bonitos de España

Planes Cuatro Especial Fitur: diez destinos destacados para viajar este año

Compartir







Esta semana en Planes Cuatro, te damos cuatro motivos para visitar Chile, un país de grandes contrastes. Además, exploramos nuevos horizontes en Malta y paseamos en Aragón por quince de los pueblos más bonitos de España.

Chile, un país de grandes contrastes al que visitar este año

Con las majestuosas Torres del Paine; Rapa Nui y sus magnéticos moais; el espectacular desierto de Atacama; y Santiago, su magnética capital, Chile es un país de grandes contrastes que invita a hacer un viaje infinito.

PUEDE INTERESARTE Planes Cuatro Especial Fitur: diez destinos destacados para viajar este año

En el sur del país, las Torres del Paine despliegan algunos de los paisajes más impactantes del planeta, con glaciares, lagos turquesa y montañas imponentes.

despliegan algunos de los paisajes más impactantes del planeta, con glaciares, lagos turquesa y montañas imponentes. La Cordillera de los Andes es el eje articulador de cualquier viaje por el país. Escalando sus cumbres, visitando sus termas o disfrutando del esquí durante el invierno.

es el eje articulador de cualquier viaje por el país. Escalando sus cumbres, visitando sus termas o disfrutando del esquí durante el invierno. En medio del océano Pacífico, Rapa Nui cautiva con su misterio ancestral. Y al norte, pese a ser el más árido del mundo, el Desierto de Atacama está repleto de vida con sus flamencos, lagunas de agua salada y unos cielos increíblemente estrellados.

cautiva con su misterio ancestral. Y al norte, pese a ser el más árido del mundo, el está repleto de vida con sus flamencos, lagunas de agua salada y unos cielos increíblemente estrellados. La puerta de entrada a estos paraísos es Santiago, la capital de Chile. Una urbe que cuenta con barrios bohemios, espacios culturales y escenarios deportivos, además de los valles centrales, cuna de los afamados vinos chilenos.

Además, exploramos Malta y paseamos por los pueblos de Aragón

En principio, sólo parece una isla en el corazón del Mediterráneo. Pero Malta, que en realidad son tres islas, tiene mucho que explorar. A continuación, cuatro razones para adentrarse en esa aventura…

PUEDE INTERESARTE Especial Planes Cuatro: Costa del Sol con María Casado

Desde una avioneta, Malta parece un museo al aire libre. Su mar esconde tesoros de todo tipo, como un barco de la Segunda Guerra Mundial.

Los acantilados de Dingli y las cuevas del sur son otro atractivo a ver desde la avioneta antes de dejarla y pasarse a los luzzus y djhajsas , barcos típicos que llenan de color los puertos malteses.

y las son otro atractivo a ver desde la avioneta antes de dejarla y pasarse a los y , barcos típicos que llenan de color los puertos malteses. Más de 7.000 años de historia contemplan este lugar. Monumentos prehistóricos como el hipogeo de Hal Saflieni. Su austera arquitectura, como la Iglesia de Mosta o la Cocatedral de San Juan. O el majestuoso Palacio del Gran Maestre en Valletta.

Su austera arquitectura, como la o la O el majestuoso Malta se ha vuelto el escenario al aire libre favorito de muchas producciones de cine. En el pequeño Hollywood del Mediterráneo se han grabado películas y series como Jurassic World o Juego de Tronos.

En los últimos años se ha producido un aumento significativo en la demanda del turismo rural, de naturaleza y poco masificado ¿Sabes que en Aragón es posible pasear por quince de los pueblos más bonitos de España?