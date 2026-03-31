Especial Planes Cuatro: Costa del Sol con María Casado

cuatro.com 31 MAR 2026 - 11:47h.

Planes Cuatro tiene esta semana el placer de viajar hasta la Costa del Sol con María Casado, presentadora de Informativos Telecinco

Descubrimos por qué el interior de la Costa del Sol es reconocido a nivel mundial: naturaleza, Patrimonio, cultura...

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Planes Cuatro tiene esta semana el placer de volver a viajar hasta la COSTA DEL SOL para contaros por qué su interior es reconocido a nivel mundial por su naturaleza, patrimonio y cultura… y, por supuesto, por su espectacular gastronomía

Naturaleza en Ronda

Enclavada entre los parques de Los Alcornocales, la Sierra de Grazalema y el Parque Nacional Sierra de Las Nieves se encuentra la Serranía de Ronda. Un escenario perfecto para realizar actividades al aire libre y que pone en valor el legado cultural, gastronómico y de tradición de la Costa del Sol.

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Entre toda la riqueza natural, arquitectónica y artística de Ronda, sobresale el Tajo y el Puente Nuevo que lo atraviesa. Este puente de casi 100 metros y grandes arcos de medio punto es el emblema del municipio y se lleva la miradas de todos lo turistas.

En su Serranía, tanto el Parque Natural de la Sierra de Grazalema como el Parque Natural de la Sierra de las Nieves cuentan con el sello de Reserva de la Biosfera por la UNESCO. Esto es así gracias al alto valor ecológico de sus parajes, ideales para prácticas senderismo, a pie o en bici, deportes en naturaleza como escalada o piragüismo y otras actividades como la espeleología.

Ronda es una ciudad que soporta el peso de los siglos y civilizaciones, conservando vestigios de casi todas ellas. Y es que pocos destinos en el mundo pueden presumir de su belleza, riqueza y singularidad.

Patrimonio en Antequera

Hay un lugar en la Costa del Sol que presume de contar con hasta medio centenar de monumentos y enclaves arqueológicos relevantes: Antequera. Un municipio con un patrimonio histórico y cultural único en el corazón de Andalucía.

Pasear por Antequera es un viaje al pasado. Una gloriosa historia que le dejó en herencia palacetes, iglesias y conventos de estilos variados, o su sorprendente fortaleza musulmana. Sin olvidarnos del conjunto prehistórico declarado Patrimonio de la Humanidad.

En el municipio se encuentra también El Torcal, uno de los parajes naturales más sorprendentes de la provincia de Málaga. También declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, cuenta con una rica fauna de especies animales y una rica variedad de flora, con más de 600 tipos de plantas.

En este paraje se encuentra el Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera, un elenco megalítico formado por el Dolmen de Menga, el Dolmen de Menga, el Dolmen de Viera y el Tholos del Romeral.

Y, por supuesto, hay que disfrutar del plato típico de la localidad, la porra antequerana, una crema fría similar al salmorejo cordobés con nutrientes variados.

Cultura en Frigiliana

Nuestra última parada la hacemos en la comarca de Axarquía. En concreto, nos detenemos en Frigiliana, un enclave privilegiado en el que sus casas blancas, sus calles y pasadizos estrechos y su espectacular gastronomía nos hacen gozar con los cinco sentidos

Además de disfrutar de un entorno único para practicar el senderismo, Frigiliana tiene el honor de ser el conjunto arquitectónico popular de origen árabe más puro de la provincia de Málaga. Por ello recibió el Primer Premio Nacional de Embellecimiento de los Pueblos de España.

La Iglesia de San Antonio, de estilo renacentista, es el monumento más destacado, junto con la Ermita del Santo Cristo de la Caña. Sin olvidarnos del Palacio de los Condes de Frigiliana, conocido popularmente como "El Ingenio", y que actualmente es una fábrica de miel de caña.

La comarca también destaca por sus productos artesanales y subtropicales, con la uva pasa moscatel, el aceite de oliva verdial, los aguacates, los mangos y la miel de caña como máximos exponentes.

Esto es sólo una pequeña muestra de lo que se puede disfrutar en la Costa del Sol. Los 103 pueblos que la componen reúnen todo tipo de alicientes a nivel de patrimonio, cultura, naturaleza y gastronomía, lo que les convierten en un destino idóneo para esta primavera.