Añoreta Golf: el golf, un deporte para todos

cuatro.com 01 NOV 2025 - 12:00h.

Planes Cuatro tiene esta semana el placer de viajar hasta la COSTA DEL SOL con Manu Carreño, presentador de ElDesmarque Cuatro

Descubrimos por qué es conocida como la Costa del golf y conocemos las instalaciones de Añoreta Golf

Los Naranjos: golf para amantes de este deporte

Compartir







Planes Cuatro tiene esta semana el placer de viajar hasta la COSTA DEL SOL con Manu Carreño, presentador de ElDesmarque Cuatro para contaros por qué es conocida como la COSTA DEL GOLF. Sus magníficas instalaciones y una media de 320 días de sol al año hacen que la Costa del Sol sea el lugar preferido por muchos aficionados para practicar este deporte… y disfrutar de la vida

Añoreta Golf

La provincia de Málaga tiene la mayor concentración de campos de golf de Europa continental. Además, cuenta con una infraestructura de primer nivel y un clima privilegiado, que permite jugar todo el año.

PUEDE INTERESARTE Ocio cultural y gastronomía, más allá de la Costa del Golf

La Costa del Sol cuenta con más de 70 campos de golf, aptos para todo tipo de jugadores, como Añoreta Golf, el primero construido en el Rincón de la Victoria y diseñado en 1990 por uno de los mejores jugadores españoles de la historia, José María Cañizares. Su director general, Ángel Acha, nos explica por qué estamos ante uno de los mejores destinos para practicar golf del mundo.

¿Por qué la Costa del Sol es uno de los mejores destinos para practicar golf del mundo?

"Una media de temperatura ideal para jugar al golf y tambniçén para disfrutar luego de lo que no sea golf durante la estancia"

Muchos de los campos que hay en la Costa del Sol han sido diseñados por reconocidos arquitectos y golfistas, y ofrecen una alta calidad y variedad. Esto hace que sean perfectos para aquellos jugadores amateurs que buscan mejorar...

PUEDE INTERESARTE Los Naranjos: golf para amantes de este deporte

La Costa del Sol cuenta con una gran variedad de campos, y muchos son perfectos para jugadores amateurs ¿por qué?

"Tienes campos desde los más técnicos hasta los mas amigables para aquellos que empiezan, y sobre todo en los que no te aburres"

Estos campos también son ideales para aquellos que se quieran iniciar en la práctica de este deporte desde cero, al contar con escuelas y academias dirigidas por profesionales con mucha experiencia y conocimiento. La Academia Añoreta Golf es un buen ejemplo de ello...

Añoreta Golf cuenta con una de las mejores academias de Europa, ¿qué recomienda a cualquiera que quiera iniciarse en este deporte?

"Que quieran empezar en un deporte donde lo más importante es que pueden disfrutar al aire libre y sobre todo un deporte familiar, entre amigos. Incluso en los ambientes laborales ya se empieza en España a ver como cada vez más gente juega al golf, ese equipo de trabajo que fortalece sus lazos en el campo de golf..."