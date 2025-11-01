Ocio cultural y gastronomía, más allá de la Costa del Golf

cuatro.com 01 NOV 2025 - 12:00h.

Planes Cuatro tiene esta semana el placer de viajar hasta la COSTA DEL SOL con Manu Carreño, presentador de ElDesmarque Cuatro para contaros por qué es conocida como la COSTA DEL GOLF. Sus magníficas instalaciones y una media de 320 días de sol al año hacen que la Costa del Sol sea el lugar preferido por muchos aficionados para practicar este deporte… y disfrutar de la vida. Pero la Costa del Sol es mucho más que la Costa del Golf...

Además de sus campos de golf, la Costa del Sol ofrece una amplia gama de actividades de ocio y culturales, como visitar el espectacular Centre Pompidou.

Los golfistas pueden explorar los 103 municipios de la provincia de Málaga, pasear por las animadas calles de sus ciudades, descubrir museos espectaculares y, como no, sumergirse enla rica cultura local.

La gastronomía es otro punto destacado de la Costa del Sol, con restaurantes de alta cocina, bodegas de renombre, bares de tapas y, por supuesto, chiringuitos a pie de playa.

Nadie se puede ir de la Costa del Sol sin degustar los espetos, uno de los grandes emblemas gastronómicos de Málaga. Basta recorrer la costa y sus paseos marítimos para encontrar chiringuitos que ofrecen lo que todos buscan. Manuel Villafaina, uno de los hosteleros más renombrados de la provincia, nos argumenta cómo maridan golf y gastronomía.

El golf y la gastronomía ¿es habitual recibir clientes apasionados de este deporte y del buen comer?

En palabras de Manuel Villafaina, fundador y propietario de 'Los Manueles': "el turista de golf tiene un poder adquisitivo alto y sobre todo le encanta la comodidad. Un chiringuito es un establecimiento de playa donde pueden estar en abierto, pueden estar sentados. El chiringuito es una seña de identidad, sus espetos, su pescaíto frito y sus arroces, por eso se sienten encantados.

En definitiva, la diversión no se acaba en los greenes. La Costa del Sol es un destino que ofrece también una cultura vibrante, una gastronomía exquisita y numerosas actividades de ocio.

Añoreta Golf

La provincia de Málaga tiene la mayor concentración de campos de golf de Europa continental. Además, cuenta con una infraestructura de primer nivel y un clima privilegiado, que permite jugar todo el año.

La Costa del Sol cuenta con más de 70 campos de golf, aptos para todo tipo de jugadores, como Añoreta Golf, el primero construido en el Rincón de la Victoria y diseñado en 1990 por uno de los mejores jugadores españoles de la historia, José María Cañizares.

Los Naranjos Golf Club

La Costa del Golf atrae cada año a miles de turistas aficionados a este deporte y que están a unas pocas horas de vuelo desde cualquier ciudad de Europa. Se ha consolidado como un destino referente a nivel mundial para todos aquellos que aman el golf y que lo practican de manera habitual.

Con más de 325 días de sol al año, situada entre el mar y la montaña, y con una temperatura media anual que ronda los 20 grados, la Costa del Sol es una apuesta segura para disfrutar del golf en cualquier época del año.

Los Naranjos Golf Club, en Marbella, es un buen ejemplo de esto, pues en palabras de su general manager, es "más que un club de golf una vida social, un torneo, un veento, el poder practicar otro deporte... por eso dentro de los campos de golf no solamente hay socios, sino una familia".