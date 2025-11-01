Los Naranjos: golf para amantes de este deporte

cuatro.com 01 NOV 2025 - 12:00h.

Planes Cuatro tiene esta semana el placer de viajar hasta la COSTA DEL SOL con Manu Carreño, presentador de ElDesmarque Cuatro

Descubrimos por qué es conocida como la Costa del golf y conocemos las instalaciones de Los Naranjos

Añoreta Golf: el golf, un deporte para todos

La Costa del Golf atrae cada año a miles de turistas aficionados a este deporte y que están a unas pocas horas de vuelo desde cualquier ciudad de Europa. Se ha consolidado como un destino referente a nivel mundial para todos aquellos que aman el golf y que lo practican de manera habitual.

Con más de 325 días de sol al año, situada entre el mar y la montaña, y con una temperatura media anual que ronda los 20 grados, la Costa del Sol es una apuesta segura para disfrutar del golf en cualquier época del año.

Los Naranjos Golf Club, en Marbella, es un buen ejemplo de esto. Su General Manager, Emma García, nos lo cuenta mejor

La Costa del Sol atrae cada año a miles de aficionados ¿por qué?

La Costa del Sol atrae a miles de golfistas europeos por dos conceptos imbatibles:

El clima , más de 300 días de sol al año

, más de 300 días de sol al año La concentración de campos de golf

Este destino dispone de una completa oferta turística e infinidad de servicios e infraestructuras especializadas para el golfista. Muchos de sus campos son más que un club de golf

¿Por qué se dice que Los Naranjos y el resto de instalaciones en La Costa del Sol son más que un club de golf?

Emma nos explica que es más que un club de golf una vida social, un torneo, un veento, el poder practicar otro deporte... por eso dentro de los campos de golf no solamente hay socios, sino una familia.

La Costa del Sol también es sede habitual de importantes competiciones de golf, como la Solheim Cup, la Ryder Cup y el Open de España, lo que refuerza su prestigio como dentro emblemático de este deporte. Anna Nyblon, que fue una de las Embajadoras de la competición, nos explica qué supone esto para la zona

La Costa del Sol acoge importantes competiciones de golf, como fue la Solheim Cup ¿a qué se debe?

Anna Nyblon, embajadora de la Solheim Cup 2023, nos explica que los torneos grandes son los que hacen llegar a más personas y, lo más importante, los acoge por la calidad de los campos de golf que tiene la Costa del Sol y el personal, que sabe como organizarlo y hacer de ello una experiencia única para todo aficionado que venga a vivirlo.

Eso sí... la Costa del Sol es mucho más que la Costa del Golf.