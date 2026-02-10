Planes Cuatro Especial Fitur: diez destinos destacados para viajar este año

cuatro.com 10 FEB 2026 - 17:59h.

En el episodio de esta semana de Planes Cuatro, especial Fitur con diez destinos destacados para viajar este año

Visitamos FITUR y te damos cuatro razones por las que ha sido una edición única

¡Bienvenidos a Planes Cuatro! En el programa de esta semana visitamos Fitur, la mayor feria de turismo del mundo con 255.000 visitantes profesionales de 156 países. Un punto de encuentro de referencia en Ifema Madrid para que el sector del turismo pueda compartir conocimientos y experiencias. Un año más, Fitur volvió a ser el gran escaparate del turismo en nuestro país. En este programa especial, descubrimos destinos únicos llenos de cultura, tradición y paisajes inolvidables. Desde rincones mágicos de España hasta lugares fascinantes más allá de nuestras fronteras: sabores, patrimonio y experiencias que nos invitan a soñar para escaparnos.

Murcia llegó a Fitur con una amplia propuesta turística, apostando por la desestacionalización gracias a un clima que invita a escaparse en cualquier época del año. Hablamos con Carmen Conesa, consejera de turismo de la Región de Murcia

llegó a Fitur con una amplia propuesta turística, apostando por la desestacionalización gracias a un clima que invita a escaparse en cualquier época del año. Hablamos con Carmen Conesa, consejera de turismo de la Región de Murcia Extremadura presume de ser uno de los secretos mejor guardados de España por su naturaleza salvaje, Patrimonio histórico y una de las mejores gastronomías del país. Hablamos con Óscar Mateos, director general de turismo.

presume de ser uno de los secretos mejor guardados de España por su naturaleza salvaje, Patrimonio histórico y una de las mejores gastronomías del país. Hablamos con Óscar Mateos, director general de turismo. Cantabria vuelve a sorprender con un turismo que mezcla mar, montaña y tradición, reforzando su apuesta por el turismo cultural. Hablamos con María Saiz, directora general de turismo.

vuelve a sorprender con un turismo que mezcla mar, montaña y tradición, reforzando su apuesta por el turismo cultural. Hablamos con María Saiz, directora general de turismo. La Costa del Sol sigue siendo uno de los destinos estrellas por la luz de sus playas, pero más allá del mar completa su propuesta con cultura, interior y gastronomía. Hablamos con Antonio Díaz, director general de Turismo.

sigue siendo uno de los destinos estrellas por la luz de sus playas, pero más allá del mar completa su propuesta con cultura, interior y gastronomía. Hablamos con Antonio Díaz, director general de Turismo. Aragón mostró todo su potencial, desde los Pirineos hasta sus ciudades históricas, pasando por experiencias de aventura, turismo rural y buen comer. Hablamos con Manuel Blasco, consejero de turismo.

mostró todo su potencial, desde los Pirineos hasta sus ciudades históricas, pasando por experiencias de aventura, turismo rural y buen comer. Hablamos con Manuel Blasco, consejero de turismo. La Rioja , es sinónimo de vino, pero también de rutas gastronómicas, naturaleza, pueblos con encanto y experiencias únicas. Hablamos con José Luis Pérez, consejero de cultura, turismo y deporte.

, es sinónimo de vino, pero también de rutas gastronómicas, naturaleza, pueblos con encanto y experiencias únicas. Hablamos con José Luis Pérez, consejero de cultura, turismo y deporte. Las Islas Baleares tienen como hoja de ruta una estrategia sólida de sostenibilidad, diversificación y desestacionalización. Hablamos con Jaime Bauzá, consejero de turismo.

tienen como hoja de ruta una estrategia sólida de sostenibilidad, diversificación y desestacionalización. Hablamos con Jaime Bauzá, consejero de turismo. La Isla de Mallorca reivindicó su lado más cultural, su patrimonio y paisaje únicos, potenciando la temporada baja y mejorando la convivencia con la población local. Hablamos con Marco Taboas, director general de turismo.

reivindicó su lado más cultural, su patrimonio y paisaje únicos, potenciando la temporada baja y mejorando la convivencia con la población local. Hablamos con Marco Taboas, director general de turismo. Grecia , con su mezcla de Historia, islas paradisíacas y una cultura que sigue fascinando, apuesta por nuevas rutas y experiencias más allá de lo clásico. Hablamos con Kalliopi Kourousia, directora de turismo.

, con su mezcla de Historia, islas paradisíacas y una cultura que sigue fascinando, apuesta por nuevas rutas y experiencias más allá de lo clásico. Hablamos con Kalliopi Kourousia, directora de turismo. Santiago de los Caballeros, en República Dominicana, es uno de los grandes referentes culturales del Caribe. Historia, música, tradiciones y hospitalidad se dan la mano en esta ciudad. Hablamos con Ulises Rodríguez, su alcalde.

¡No te pierdas este especial de Planes Cuatro! Diez lugares que nos recuerdan que el mundo está lleno de historias por vivir, sabores por descubrir y paisajes que esperan.