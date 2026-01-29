Visitamos FITUR y te damos cuatro razones por las que ha sido una edición única

cuatro.com 29 ENE 2026 - 17:40h.

En el programa de esta semana de 'Planes Cuatro', visitamos un año más Fitur y te damos cuatro motivos por los que la edición de 2026 ha sido única

Además, te damos cuatro razones para visitar Abu Dabi y cuatro rincones imprescindibles por descubrir en Praga

Cuatro razones para visitar Ibi y Onil, el "valle del juguete" en Alicante

Compartir







¡Bienvenidos a Planes Cuatro! En el programa de esta semana, te damos cuatro razones para viajar hasta Abu Dabi, cuatro rincones imprescindibles que hay que descubrir en Praga, y como todos los años, visitamos FITUR, la gran feria del turismo en España.

Ifema Madrid ha acogido un año más una nueva edición de FITUR (la mayor feria de turismo mundo con 255.000 visitantes profesionales de 156 países), el punto de encuentro de referencia para que el sector del turismo pueda compartir conocimientos y experiencias.

La edición 46 de la feria, ha vuelto a ser el lugar ideal para identificar oportunidades de negocio y descubrir destinos a lo largo de todo el mundo.

de la feria, ha vuelto a ser el lugar ideal para identificar oportunidades de y descubrir a lo largo de todo el mundo. Por FITUR han pasado representantes de miles de empresas del sector, con presencia de todas las comunidades autónomas , de más de 150 países y un total de casi 900 expositores.

con presencia de todas las , de y un total de México era esta vez el país socio y aprovechó su presencia en FITUR para reforzar su posición como uno de los destinos más atractivos y completos del panorama internacional.

era esta vez el y aprovechó su presencia en FITUR para reforzar su posición como del panorama internacional. La evolución del negocio turístico, los desafíos del sector y las tendencias que marcaran su futuro, con un foco especial en la innovación, la tecnología y la sostenibilidad, marcaran esta edición de FITUR.

Además, cuatro razones para viajar a Abu Dabi y cuatro rincones imprescindibles de Praga

Abu Dabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos acumula casi el 10% de las reservas mundiales de petroleo, por lo que el dinero no e sun problema para su población

Gracias a un presupuesto millonario, Abu Dabi se ha convertido en una de las mejores capitales del mundo.

En sus calles se pueden encontrar los edificios y coches más caros del mundo, en una obstentación de lujo.

También es posible visitar la impresionante mezquita Sheik Zayed, en cuya construcción no se escatimó nada.

Los jeques siguen manteniendo vivas tradiciones como las carreras de camellos o practicar el arte de la cetrería.

Y Praga, la ciudad de las cien torres y capital de la República Checa, conocida por su historia musical y extenso bagaje cultural.