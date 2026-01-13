Cuatro razones para visitar Ibi y Onil, el "valle del juguete" en Alicante

cuatro.com 13 ENE 2026 - 12:32h.

En el programa de esta semana de 'Planes Cuatro', te damos cuatro razones para visitar las localidades de Ibi y Onil, en la provincia de Alicante, la zona conocida como el valle del juguete

Además, cuatro razones para viajar hasta Panamá y cuatro rincones imprescindibles de Múnich

Especial Planes Cuatro Mediterráneo: cuatro razones para descubrir Alcoy, en Alicante

Ibi y Onil, cuatro razones para descubrir "el valle del juguete" en Alicante

De vuelta en la Comunitat Valenciana, visitamos en la provincia de Alicante el conocido como Valle del Juguete. Ibi y Onil son dos municipios vecinos de la comarca de l'Alcoià, conectados por carretera y hermanados por la fabricación del juguete.

En estas fechas tan señaladas y con la llegada de los Reyes Magos, el Museo Valenciano del Juguete de Ibi es un plan perfecto para ir en familia. Es uno de los museos más visitados de la Comunitat Valenciana y reconocido a nivel mundial.

Pero Ibi es mucho más… es una ciudad con historia, patrimonio y bellos parajes, como el Parque Natural del Carrascal de la Font Roja y el Jardín Botánico y Estación Biológica de Les Terretes.

En la vecina Onil, más de 1.200 muñecas forman parte de la colección de su Museo de la Muñeca, en la señorial La Casa de l’Hort. Allí se rinde homenaje a su historia y a los inicios de la marca de muñecas Famosa.

Además, se puede completar la visita en el Palacio Fortaleza del Marqués de Dos Aguas, bien de interés cultural, o perderse en uno de los laberintos vegetales más grandes de España, el de Casa Tápena.

Cuatro rincones imprescindibles de Múnich y Panamá

Pensar en Múnich es hacerlo en cerveza, salchichas, mercadillos de Navidad y palacios. La capital de Baviera tiene mucho que ofrecer a sus visitantes.

Desde hace más de 200 años se celebra en Múnich el Oktoberfest. Dos semanas en las que se consumen siete millones de litros de cerveza.

Y para acompañar esa cerveza, nada mejor que alguno de los quince tipos de salchichas que existen en la ciudad.

La oferta cultural de Múnich es infinita. La ciudad cuenta con 46 museos y hasta 58 teatros.

Además, nadie debe acabar la visita sin conocer el castillo de Neuschwanstein, la fortaleza que inspiró a Disney para su parque.

Con más de cuatro millones de habitantes, Panamá se ha convertido en el país revelación de Latinoamérica y un atractivo destino turístico.