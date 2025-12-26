Logo de cuatrocuatro
Especial Planes Cuatro Mediterráneo: cuatro razones para descubrir Alcoy, en Alicante

¡Bienvenidos a Planes Cuatro Especial Mediterráneo!

Planes Cuatro giramos hacia el Mediterráneo en un nuevo formato y para esta primera entrega viajamos a Alcoy, la ciudad de los puentes, en la provincia de Alicante. Te damos razones para descubrir, para viajar y para volver a este destino de la Comunitat Valenciana que combina naturaleza, cultura y tradición.

Cuatro razones para descubrir Alcoy

El modernismo fue una corriente que surge en Europa en el siglo XIX, y que en la Comunitat Valenciana adquirió una personalidad propia y diferenciada. Alcoy es una de las ciudades industriales que más desarrolló la arquitectura modernista, con un legado que hoy constituye un patrimonio artístico singular

  • La Ruta Modernista de Alcoy se compone de varios edificios, como la emblemática Casa del Pavo, el edificio del Círculo Industrial o el interior del Conservatorio de Música y Danza en la Casa d'Escaló.
  • El Cementerio Municipal de Sant Antoni Abat tiene unos valores patrimoniales que lo han incluido en la Ruta Europea de Cementerios. Allí reposan alcoyanos ilustres como Ovidi Montllor o el internacional Camilo Sesto, en cuyo Mausoleo descansan los restos del mítico artista.
  • El IVAM-CADA-ALCOI está en el antiguo Monte de Piedad. Este edificio, exento de estilo modernista, es un centro cultural multidisciplinar, con foco en las artes plásticas y la cultura contemporánea.
  • Y acabamos este recorrido en la Llotja de Sant Jordi, un extenso espacio de hormigón y granito creado por el valenciano Santiago Calatrava simulando el esqueleto de un animal de grandes dimensiones.
Además, razones para viajar y volver a Alcoy

Gracias a su ubicación privilegiada, la ciudad de los puentes está rodeada de naturaleza y parques naturales. Mire donde mire el visitante, encontrará alguna joya paisajística… como el Parque Natural del Carrascar de la Font Roja, el Parque Natural de la Serra de Mariola o las rutas como la Vía Verde Alcoy o la Ruta Verde de La Sarga. Descúbrelo aquí.

Y siempre quedará un motivo para volver a Alcoy cada año gracias a sus fiestas y celebraciones populares, muchas de ellas reconocidas a nivel nacional e internacional. Sus míticas fiestas de Moros y Cristianos, la Cabalgata de Reyes Magos de Alcoy, la Semana y Feria Modernista... Descúbrelo aquí

