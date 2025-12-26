Especial Planes Cuatro Mediterráneo: cuatro razones para descubrir Alcoy, en Alicante

cuatro.com 26 DIC 2025 - 12:19h.

Esta semana, Planes Cuatro se gira hacia el Mediterráneo, y en ese apasionante viaje te damos razones para descubrir, viajar y volver a la Comunitat Valenciana

Visitamos Alcoy, la ciudad de los puentes, en la provincia de Alicante y te damos cuatro motivos para descubrir este destino que combina naturaleza, cultura y tradición

Especial Planes Cuatro Mediterráneo: cuatro razones para volver a Alcoy, en Alicante

Planes Cuatro giramos hacia el Mediterráneo en un nuevo formato y para esta primera entrega viajamos a Alcoy, la ciudad de los puentes, en la provincia de Alicante. Te damos razones para descubrir, para viajar y para volver a este destino de la Comunitat Valenciana que combina naturaleza, cultura y tradición.

Cuatro razones para descubrir Alcoy

El modernismo fue una corriente que surge en Europa en el siglo XIX, y que en la Comunitat Valenciana adquirió una personalidad propia y diferenciada. Alcoy es una de las ciudades industriales que más desarrolló la arquitectura modernista, con un legado que hoy constituye un patrimonio artístico singular

La Ruta Modernista de Alcoy se compone de varios edificios, como la emblemática Casa del Pavo, el edificio del Círculo Industrial o el interior del Conservatorio de Música y Danza en la Casa d'Escaló.

se compone de varios edificios, como la emblemática o el interior del El Cementerio Municipal de Sant Antoni Abat tiene unos valores patrimoniales que lo han incluido en la Ruta Europea de Cementerios . Allí reposan alcoyanos ilustres como Ovidi Montllor o el internacional Camilo Sesto , en cuyo Mausoleo descansan los restos del mítico artista.

tiene unos valores patrimoniales que lo han incluido en la . Allí reposan alcoyanos ilustres como o el internacional , en cuyo Mausoleo descansan los restos del mítico artista. El IVAM-CADA-ALCOI está en el antiguo Monte de Piedad . Este edificio, exento de estilo modernista, es un centro cultural multidisciplinar, con foco en las artes plásticas y la cultura contemporánea.

está en el antiguo . Este edificio, exento de estilo modernista, es un centro cultural multidisciplinar, con foco en las artes plásticas y la cultura contemporánea. Y acabamos este recorrido en la Llotja de Sant Jordi, un extenso espacio de hormigón y granito creado por el valenciano Santiago Calatrava simulando el esqueleto de un animal de grandes dimensiones.

Además, razones para viajar y volver a Alcoy

Gracias a su ubicación privilegiada, la ciudad de los puentes está rodeada de naturaleza y parques naturales. Mire donde mire el visitante, encontrará alguna joya paisajística… como el Parque Natural del Carrascar de la Font Roja, el Parque Natural de la Serra de Mariola o las rutas como la Vía Verde Alcoy o la Ruta Verde de La Sarga. Descúbrelo aquí.

Y siempre quedará un motivo para volver a Alcoy cada año gracias a sus fiestas y celebraciones populares, muchas de ellas reconocidas a nivel nacional e internacional. Sus míticas fiestas de Moros y Cristianos, la Cabalgata de Reyes Magos de Alcoy, la Semana y Feria Modernista... Descúbrelo aquí