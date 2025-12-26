Especial Planes Cuatro Mediterráneo: cuatro razones para volver a Alcoy, en Alicante

cuatro.com 26 DIC 2025 - 12:53h.

Esta semana, Planes Cuatro se gira hacia el Mediterráneo, y en ese apasionante viaje te damos razones para descubrir, viajar y volver a la Comunitat Valenciana

Visitamos Alcoy, la ciudad de los puentes, en la provincia de Alicante y te damos cuatro motivos para volver a este destino que combina naturaleza, cultura y tradición

Especial Planes Cuatro Mediterráneo: cuatro razones para viajar a Alcoy, en Alicante

¡Bienvenidos a Planes Cuatro Especial Mediterráneo!

Planes Cuatro giramos hacia el Mediterráneo en un nuevo formato y para esta primera entrega viajamos a Alcoy, la ciudad de los puentes, en la provincia de Alicante. Te damos razones para descubrir, para viajar y para volver a este destino de la Comunitat Valenciana que combina naturaleza, cultura y tradición.

Cuatro razones para volver a Alcoy

Siempre quedará un motivo para volver a Alcoy cada año gracias a sus fiestas y celebraciones populares, muchas de ellas reconocidas a nivel nacional e internacional.

Sus Fiestas de Moros y Cristianos en honor a San Jorge son el mejor exponente. Declaradas de Interés Turístico Internacional , están consideradas la cuna de cuantas se celebran en la Comunitat Valenciana. Además, 2026 es Año Jubilar para celebrar el 750 aniversario del patronazgo de San Jorge.

La Cabalgata de Reyes Magos de Alcoy es una de las más antiguas de España. Declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional, reúne cada año a cientos de visitantes que la viven en directo con emoción.

Desde 2017, cada cuarta semana del mes de septiembre, la ciudad celebra la Semana y Feria Modernista con el fin de revivir aquella brillante época a través de diversas manifestaciones culturales.

con el fin de revivir aquella brillante época a través de diversas manifestaciones culturales. Y en cualquier momento del año es posible revivir esas fiestas visitando el Casal del Nadal, expo-museo de la Navidad, o el MAF, el Museo Alcoyano de la Fiesta, un paseo didáctico por la memoria y la historia de un pueblo… al que siempre hay que volver.

Además, razones para descubrir y viajar a Alcoy

El modernismo fue una corriente que surge en Europa en el siglo XIX, y que en la Comunitat Valenciana adquirió una personalidad propia y diferenciada. Alcoy es una de las ciudades industriales que más desarrolló la arquitectura modernista, con un legado que hoy constituye un patrimonio artístico singular. La Ruta Modernista de Alcoy, el Cementerio Municipal de Sant Antoni Abat, el IVAM-CADA-ALCOI o la Llotja de Sant Jordi son razones de peso para descubrir la localidad. Descúbrelo aquí

Gracias a su ubicación privilegiada, la ciudad de los puentes está rodeada de naturaleza y parques naturales. Mire donde mire el visitante, encontrará alguna joya paisajística… como el Parque Natural del Carrascar de la Font Roja, el Parque Natural de la Serra de Mariola o las rutas como la Vía Verde Alcoy o la Ruta Verde de La Sarga. Descúbrelo aquí.