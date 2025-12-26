Especial Planes Cuatro Mediterráneo: cuatro razones para viajar a Alcoy, en Alicante

cuatro.com 26 DIC 2025 - 12:36h.

Esta semana, Planes Cuatro se gira hacia el Mediterráneo, y en ese apasionante viaje te damos razones para descubrir, viajar y volver a la Comunitat Valenciana

Visitamos Alcoy, la ciudad de los puentes, en la provincia de Alicante y te damos cuatro motivos para viajar a este destino que combina naturaleza, cultura y tradición

Especial Planes Cuatro Mediterráneo: cuatro razones para descubrir Alcoy, en Alicante

¡Bienvenidos a Planes Cuatro Especial Mediterráneo!

Planes Cuatro giramos hacia el Mediterráneo en un nuevo formato y para esta primera entrega viajamos a Alcoy, la ciudad de los puentes, en la provincia de Alicante. Te damos razones para descubrir, para viajar y para volver a este destino de la Comunitat Valenciana que combina naturaleza, cultura y tradición.

Cuatro razones para viajar a Alcoy

Gracias a su ubicación privilegiada, la ciudad de los puentes está rodeada de naturaleza y parques naturales. Mire donde mire el visitante, encontrará alguna joya paisajística…

El Parque Natural del Carrascar de la Font Roja es uno de los espacios mejor conservados de la Comunitat Valenciana. Un enclave privilegiado donde disfrutar de un bosque mixto mediterráneo.

Otro parque natural, el de la Serra de Mariola, es un parque muy querido por los alcoyanos, debido a sus hierbas medicinales. Mencionar el proyecto Canyet de reincorporación del buitre leonado.

La Vía Verde Alcoy discurre aprovechando el antiguo trazado de una línea de ferrocarril que nunca llegó a funcionar. Es un recorrido idóneo tanto para caminar como para ir en bicicleta.

Otra ruta verde muy atractiva es la que asciende hasta La Sarga, un camino serpenteante que acaba en las pinturas rupestres declaradas Patrimonio de la Humanidad.

Además, razones para descubrir y volver a Alcoy

El modernismo fue una corriente que surge en Europa en el siglo XIX, y que en la Comunitat Valenciana adquirió una personalidad propia y diferenciada. Alcoy es una de las ciudades industriales que más desarrolló la arquitectura modernista, con un legado que hoy constituye un patrimonio artístico singular. La Ruta Modernista de Alcoy, el Cementerio Municipal de Sant Antoni Abat, el IVAM-CADA-ALCOI o la Llotja de Sant Jordi son razones de peso para descubrir la localidad. Descúbrelo aquí

Y siempre quedará un motivo para volver a Alcoy cada año gracias a sus fiestas y celebraciones populares, muchas de ellas reconocidas a nivel nacional e internacional. Sus míticas fiestas de Moros y Cristianos, la Cabalgata de Reyes Magos de Alcoy, la Semana y Feria Modernista... Descúbrelo aquí