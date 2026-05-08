cuatro.com 08 MAY 2026 - 14:14h.

En el programa de esta semana de 'Planes Cuatro', te damos cuatro razones que hacen de Aragón el destino ideal para vivirlo todo

Además, te damos cuatro razones para visitar Chile y cuatro rincones imprescindibles de Budapest

Cuatro razones para visitar los pueblos más bonitos de Aragón

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¡Bienvenidos a Planes Cuatro! En el programa de esta semana, te damos cuatro motivos para viajar hasta Chile, descubrimos cuatro rincones imprescindibles de Budapest y descubrimos por qué Aragón es el destino nacional perfecto para vivir.

Aragón, un lugar para vivir

En esta vida hay que vivirlo todo. Recorrer caminos sin destino para encontrar el más adecuado.

Perderse para encontrarse. Subir para bajar, bajar para después saltar y saltar para llegar a volar.

Viajar, bailar, reír y soñar. Todo eso es posible en Aragón, el lugar para vivirlo todo.

Aragón es el reino soñado, donde convive la naturaleza salvaje con su bello patrimonio cultural, aderezado con su auténtica gastronomía local.

Su privilegiada ubicación la ha convertido en una encrucijada histórica y de cultura, repleta de patrimonio y de leyendas. Porque Aragón es una tierra con alma.

La región ofrece un abanico de experiencias, que abarcan desde la tranquilidad y el descanso hasta aventura emocionantes. Aragón es deporte, cultura, religión, gastronomía, tradición, ocio, arte y mucho más.

Más allá de su riqueza natural y cultural, lo que hace especial a este territorio es su gente. Personas amables, acogedoras y generosas, siempre dispuestas a compartir lo mejor de su tierra con el visitante.

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Además, descubrimos cuatro rincones de Budapest y te damos cuatro motivos para viajar a Chile

Buda y Pest se unificaron en el año 1873 formando la capital de la actual Hungría, una de las ciudades europeas más visitadas.

El Puente de las Cadenas es el más antiguo de los siete que hay, y une las dos ciudades separadas por el río Danubio.

En Budapest emanan más de cien fuentes termales y 400 manantiales, siendo un destino obligado para amantes de los balnearios.

Desde la Basílica de San Esteban se pueden contemplar unas de las mejores vistas panorámicas de la ciudad.

El Parlamento es uno de los edificios emblemáticos de la ciudad y se puede ver desde los cruceros que pasean por el Danubio.

Con las majestuosas Torres del Paine; Rapa Nui y sus magnéticos moais; el espectacular desierto de Atacama; y Santiago, su magnética capital, Chile es un país de grandes contrastes que invita a hacer un viaje infinito.

En el sur del país, las Torres del Paine despliegan algunos de los paisajes más impactantes del planeta, con glaciares, lagos turquesa y montañas imponentes.

La Cordillera de los Andes es el eje articulador de cualquier viaje por el país. Escalando sus cumbres, visitando sus termas o disfrutando del esquí durante el invierno.

En medio del océano Pacífico, Rapa Nui cautiva con su misterio ancestral. Y al norte, pese a ser el más árido del mundo, el Desierto de Atacama está repleto de vida con sus flamencos, lagunas de agua salada y unos cielos increíblemente estrellados.

La puerta de entrada a estos paraísos es Santiago, la capital de Chile. Una urbe que cuenta con barrios bohemios, espacios culturales y escenarios deportivos, además de los valles centrales, cuna de los afamados vinos chilenos.