cuatro.com 23 MAR 2026 - 16:09h.

En el programa de esta semana de 'Planes Cuatro', te damos cuatro razones para pasear en Aragón por quince de los pueblos más bonitos de España

Además, te damos cuatro razones para viajar a Nueva Orleans y cuatro rincones a descubrir de Amsterdam

Cuatro razones para ir a la nieve en Aragón, un destino de lo más completo

Compartir







¡Bienvenidos a Planes Cuatro! En el programa de esta semana, te damos cuatro motivos para viajar hasta Nueva Orleans, descubrimos cuatro rincones imprescindibles de Amsterdam y paseamos en Aragón por quince de los pueblos más bonitos de España.

Cuatro razones para visitar los pueblos más bonitos de Aragón

En los últimos años se ha producido un aumento significativo en la demanda del turismo rural, de naturaleza y poco masificado. ¿Sabes que en Aragón es posible pasear por quince de los pueblos más bonitos de España?

PUEDE INTERESARTE Cuatro razones para ir a la nieve en Aragón, un destino de lo más completo

Teruel es la provincia con más localidades dentro de este exclusivo club de calidad, contando con nueve pueblos: Albarracín, Valderrobres, Rubielos de Mora, Cantavieja, Puertomingalvo, Calaceite, Mirambel, Linares de Mora y La Fresneda.

es la provincia con más localidades dentro de este exclusivo club de calidad, contando con nueve pueblos: y Aínsa, Alquézar, Ansó y Roda de Isábena son los pueblos altoaragoneses que cuentan con esta distinción. Lugares de gran belleza que destilan historia y cultura a la par. Villas donde la tradición envuelve al viajero.

y son los pueblos altoaragoneses que cuentan con esta distinción. Lugares de gran belleza que destilan historia y cultura a la par. Villas donde la tradición envuelve al viajero. Sos del Rey Católico y Anento, en la provincia de Zaragoza , son las otras localidades aragonesas que tienen este reconocimiento. Dos pueblos donde se combinan la belleza y el cuidado por los pequeños detalles.

y en la provincia de , son las otras localidades aragonesas que tienen este reconocimiento. Dos pueblos donde se combinan la belleza y el cuidado por los pequeños detalles. En todos estos municipios es posible realizar todo tipo de actividades, como vivir sus fiestas de interés turístico, disfrutar de la naturaleza y, como no, saborear la maravillosa gastronomía aragonesa.

Además, descubrimos cuatro rincones de Amsterdam y te damos cuatro motivos para viajar a Nueva Orleans

La ciudad más europea de Estados Unidos, cuna del jazz, cautiva a sus visitantes con mucho arte, mucha música e infinitas fiestas.

El carnaval de Nueva Orleans es de los más conocidos en el mundo gracias a su afamado Mardi Gras , que llena las calles de color.

es de los más conocidos en el mundo gracias a su afamado , que llena las calles de color. Si eres amante del jazz no dejes de ir a Frenchmen Street , una calle llena de locales con música y conciertos en directo.

no dejes de ir a , una calle llena de locales con música y conciertos en directo. Coger el tranvía más antiguo del mundo y recorrer las calles de Nueva Orleans es hacer un viaje por la historia.

y recorrer las calles de Nueva Orleans es hacer un viaje por la historia. Y, como no, es obligado pasear por River Walk, a orillas del río Misisipi que baña toda la ciudad.

Y si algo caracteriza a Amsterdam, una de las capitales europeas más importantes, son sus bicicletas, sus canales, su multiculturalidad y la tolerancia.