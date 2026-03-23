En el programa de esta semana de 'Planes Cuatro', te damos cuatro razones para pasear en Aragón por quince de los pueblos más bonitos de España
Además, te damos cuatro razones para viajar a Nueva Orleans y cuatro rincones a descubrir de Amsterdam
Cuatro razones para ir a la nieve en Aragón, un destino de lo más completo
¡Bienvenidos a Planes Cuatro! En el programa de esta semana, te damos cuatro motivos para viajar hasta Nueva Orleans, descubrimos cuatro rincones imprescindibles de Amsterdam y paseamos en Aragón por quince de los pueblos más bonitos de España.
Cuatro razones para visitar los pueblos más bonitos de Aragón
En los últimos años se ha producido un aumento significativo en la demanda del turismo rural, de naturaleza y poco masificado. ¿Sabes que en Aragón es posible pasear por quince de los pueblos más bonitos de España?
- Teruel es la provincia con más localidades dentro de este exclusivo club de calidad, contando con nueve pueblos: Albarracín, Valderrobres, Rubielos de Mora, Cantavieja, Puertomingalvo, Calaceite, Mirambel, Linares de Mora y La Fresneda.
- Aínsa, Alquézar, Ansó y Roda de Isábena son los pueblos altoaragoneses que cuentan con esta distinción. Lugares de gran belleza que destilan historia y cultura a la par. Villas donde la tradición envuelve al viajero.
- Sos del Rey Católico y Anento, en la provincia de Zaragoza, son las otras localidades aragonesas que tienen este reconocimiento. Dos pueblos donde se combinan la belleza y el cuidado por los pequeños detalles.
- En todos estos municipios es posible realizar todo tipo de actividades, como vivir sus fiestas de interés turístico, disfrutar de la naturaleza y, como no, saborear la maravillosa gastronomía aragonesa.
Además, descubrimos cuatro rincones de Amsterdam y te damos cuatro motivos para viajar a Nueva Orleans
La ciudad más europea de Estados Unidos, cuna del jazz, cautiva a sus visitantes con mucho arte, mucha música e infinitas fiestas.
- El carnaval de Nueva Orleans es de los más conocidos en el mundo gracias a su afamado Mardi Gras, que llena las calles de color.
- Si eres amante del jazz no dejes de ir a Frenchmen Street, una calle llena de locales con música y conciertos en directo.
- Coger el tranvía más antiguo del mundo y recorrer las calles de Nueva Orleans es hacer un viaje por la historia.
- Y, como no, es obligado pasear por River Walk, a orillas del río Misisipi que baña toda la ciudad.
Y si algo caracteriza a Amsterdam, una de las capitales europeas más importantes, son sus bicicletas, sus canales, su multiculturalidad y la tolerancia.
- La Venecia del norte tiene más de 100 kilómetros de canales, cientos de puentes y miles de casas flotantes.
- El Museo Van Gogh recoge la colección más extensa del genial pintor holandés.
- Holanda es un país famoso por sus tulipanes, como se puede comprobar en el famoso mercado de flores flotante.
- Y nadie se puede ir de Amsterdam sin visitar uno de los lugares más sobrecogedores e imprescindibles: la Casa Museo de Ana Frank.