cuatro.com 03 MAR 2026 - 18:05h.

En el programa de esta semana de 'Planes Cuatro', te damos cuatro razones para ir a la nieve y Aragón y descubrir por qué es uno de los destinos más completos

Además, te damos cuatro motivos para viajar hasta Panamá y visitamos en la isla de Gran Canaria uno de los pueblos más bonitos de España, Tejeda

Cuatro razones para visitar Chelva y descubrir su cultura del agua valenciana

¡Bienvenidos a Planes Cuatro! En el programa de esta semana, te damos cuatro motivos para viajar hasta Panamá, descubrimos por qué Aragón es un destino de nieve de lo más completo y visitamos en la isla de Gran Canaria uno de los pueblos más bonitos de España, Tejeda.

Cuatro razones para ir a la nieve en Aragón

Desde los Pirineos hasta las sierras turolenses, Aragón ofrece un amplio abanico de espacios en los que fundirse con la nieve mientras se practica deporte en plena naturaleza.

Las estaciones de esquí alpino aragonesas suman casi 400 kilómetros esquiables. Tres de ellas están en el Pirineo : Astún-Candanchú, Formigal-Panticosa y Cerler. Las otras dos, Javalambre y Valdelinares, en las sierras turolenses.

suman casi Tres de ellas están en el : Astún-Candanchú, Formigal-Panticosa y Cerler. Las otras dos, Javalambre y Valdelinares, en las sierras turolenses. Aragón también cuenta con espacios nórdicos donde practicar actividades como esquí de fondo, raquetas o cross country en un entorno natural único.

donde practicar actividades como o en un entorno natural único. Además de todo esto, en Aragón también es posible realizar una gran variedad de actividades invernales , en total sintonía con la naturaleza.

, en total sintonía con la naturaleza. Eso sí… Las actividades de montaña invernales con presencia de nieve requieren poseer cierta experiencia y conocer bien el medio en el que se desarrollan para realizarlas sin riesgos.

Además, visitamos Tejeda, en Gran Canaria y te damos cuatro motivos para viajar a Panamá

El municipio de Tejeda, situado en el corazón de la isla de Gran Canaria, es uno de los pueblos más bonitos de España y un destino ideal para conectar con la tradición y cultura canarias.

En febrero, las Fiestas del Almendro en Flor transforman el municipio en un espectáculo de aromas y colorido. Es una fiesta declarada de interés turístico nacional.

transforman el municipio en un espectáculo de aromas y colorido. Es una fiesta declarada de interés turístico nacional. Tejeda alberga algunos paisajes espectaculares, como el imponente Roque Nublo , símbolo de la isla. Otros tesoros son el Roque Bentayga , la Presa de las Niñas o los Pinares de los Llanos de la Pez.

, símbolo de la isla. Otros tesoros son el , la o los Los amantes del senderismo y las carreras de montaña tienen en Tejeda un paraíso. El pueblo está rodeado de senderos de todos los niveles y sus eventos reúnen cada año a cientos de corredores.

y las tienen en Tejeda un paraíso. El pueblo está rodeado de senderos de todos los niveles y sus eventos reúnen cada año a cientos de corredores. Y los quesos, vinos y mieles locales son ampliamente valorados y han recibido numerosos reconocimientos. La almendra de Tejeda es la base para muchas delicias.

Y con más de cuatro millones de habitantes, Panamá se ha convertido en el país revelación de Latinoamérica y un atractivo destino turístico.