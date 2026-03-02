Cuatro razones para visitar Chelva y descubrir su cultura del agua valenciana

En el programa de esta semana de 'Planes Cuatro', te damos cuatro razones para visitarla localidad valenciana Chelva y descubrir su naturaleza y cultura al agua
¡Bienvenidos a Planes Cuatro! En el programa de esta semana, te damos cuatro motivos para viajar hasta Los Ángeles, descubrimos cuatro rincones imprescindibles de Viena y te ofrecemos cuatro razones para visitar Chelva, en Valencia, y descubrir su naturaleza y cultura al agua en esta zona de la Comunitat Valenciana.
Chelva, la naturaleza y la cultura al agua
De vuelta en la Comunitat Valenciana, visitamos el municipio de Chelva. Situado al noroeste de la capital, esta localidad tiene como elemento protagonista de su naturaleza y cultura al agua, el tesoro del pueblo.
- La emblemática Ruta del Agua de Chelva combina naturaleza y cultura entre las cristalinas aguas de su río. manantiales y fuentes.
- La ruta de Peña Cortada se extiende hasta el vecino municipio de Calles, donde se encuentra el Acueducto de Peña Cortada, una de las obras de ingeniería hidráulica más grandiosas de la Comunitat Valenciana.
- Chelva goza de gran interés histórico y cultural al conservar la huella de todos los pueblos que la habitaron. Conforman la Villa los barrios andalusí, cristiano, judío y mudéjar, que le han merecido ser Bien de Interés Cultural.
- La Iglesia Arciprestal Nuestra Señora de Los Ángeles es el monumento más emblemático de la localidad. También destacan la antigua mezquita Ermita de Santa Cruz y el Palacio Vizcondal.
Los Ángeles es uno de esos lugares que parece que conocemos de siempre gracias al cine y la televisión, pero nada mejor que poder disfrutar la ciudad de los sueños en vivo.
- Recorrer Hollywood Boulevard es uno de los imprescindibles en Los Ángeles, además de posar junto al archiconocido cartel.
- ¿Por qué no pasar un día en uno de sus parques temáticos, como el de Universal Studios o el primer Disneyland?
- Recorrer Beverly Hills para tratar de averiguar de qué famoso es cada casa es otro ‘must’, junto a pasear por Rodeo Drive.
- Y, como no, hay que disfrutar las increíbles e interminables playas de Santa Mónica, Venice Beach o la exclusiva Malibú.
Y Viena, la ciudad de los edificios imperiales, con sus cientos de palacios, museos e iglesias, sorprende a sus visitantes en cada esquina.
- En Viena vivieron personalidades como Mozart, Beethoven, Freud o Einstein. Toda esa riqueza cultural se refleja en su ópera o en sus museos.
- Los Habsburgo y la mítica Sissí Emperatriz vivieron en el Palacio Schönbrunn y en el de Hofburg, sendos ejemplos del barroco austríaco.
- Viena reúne algunos de los edificios imperiales más imponentes de Europa, como es el caso del Parlamento.
- Su encanto se disfruta tanto si se recorre caminando o en bicicleta, como si se hace en tranvía o coche de caballos; incluso en barco por el Danubio.