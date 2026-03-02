Cuatro razones para visitar Chelva y descubrir su cultura del agua valenciana

cuatro.com 02 MAR 2026 - 18:04h.

En el programa de esta semana de 'Planes Cuatro', te damos cuatro razones para visitarla localidad valenciana Chelva y descubrir su naturaleza y cultura al agua

Además, cuatro razones para viajar hasta Los Ángeles y cuatro rincones imprescindibles de Viena

Cuatro razones para visitar Ibi y Onil, el "valle del juguete" en Alicante

Compartir







¡Bienvenidos a Planes Cuatro! En el programa de esta semana, te damos cuatro motivos para viajar hasta Los Ángeles, descubrimos cuatro rincones imprescindibles de Viena y te ofrecemos cuatro razones para visitar Chelva, en Valencia, y descubrir su naturaleza y cultura al agua en esta zona de la Comunitat Valenciana.

Chelva, la naturaleza y la cultura al agua

De vuelta en la Comunitat Valenciana, visitamos el municipio de Chelva. Situado al noroeste de la capital, esta localidad tiene como elemento protagonista de su naturaleza y cultura al agua, el tesoro del pueblo.

PUEDE INTERESARTE Cuatro razones para visitar Fanzara (Castellón), uno de los mejores espacios naturales de la Comunitat Valenciana

La emblemática Ruta del Agua de Chelva combina naturaleza y cultura entre las cristalinas aguas de su río. manantiales y fuentes.

de Chelva combina naturaleza y cultura entre las cristalinas aguas de su río. manantiales y fuentes. La ruta de Peña Cortada se extiende hasta el vecino municipio de Calles, donde se encuentra el Acueducto de Peña Cortada , una de las obras de ingeniería hidráulica más grandiosas de la Comunitat Valenciana.

se extiende hasta el vecino municipio de Calles, donde se encuentra el , una de las obras de ingeniería hidráulica más grandiosas de la Comunitat Valenciana. Chelva goza de gran interés histórico y cultural al conservar la huella de todos los pueblos que la habitaron. Conforman la Villa los barrios andalusí, cristiano, judío y mudéjar , que le han merecido ser Bien de Interés Cultural.

, que le han merecido ser La Iglesia Arciprestal Nuestra Señora de Los Ángeles es el monumento más emblemático de la localidad. También destacan la antigua mezquita Ermita de Santa Cruz y el Palacio Vizcondal.

Además, cuatro razones para viajar hasta Los Ángeles y descubrir los rincones imprescindibles de Viena

Los Ángeles es uno de esos lugares que parece que conocemos de siempre gracias al cine y la televisión, pero nada mejor que poder disfrutar la ciudad de los sueños en vivo.

Recorrer Hollywood Boulevard es uno de los imprescindibles en Los Ángeles, además de posar junto al archiconocido cartel.

¿Por qué no pasar un día en uno de sus parques temáticos, como el de Universal Studios o el primer Disneyland?

Recorrer Beverly Hills para tratar de averiguar de qué famoso es cada casa es otro ‘must’, junto a pasear por Rodeo Drive.

Y, como no, hay que disfrutar las increíbles e interminables playas de Santa Mónica, Venice Beach o la exclusiva Malibú.

Y Viena, la ciudad de los edificios imperiales, con sus cientos de palacios, museos e iglesias, sorprende a sus visitantes en cada esquina.