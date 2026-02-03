cuatro.com 03 FEB 2026 - 10:25h.

En el programa de esta semana de 'Planes Cuatro', te damos cuatro razones para visitar Fanzara, uno de los mejores espacios naturales de la Comunitat Valenciana

Además, cuatro motivos para viajar a Nueva York y cuatro rincones imprescindibles para descubrir Berlín

Cuatro razones para visitar Ibi y Onil, el "valle del juguete" en Alicante

¡Bienvenidos a Planes Cuatro! En el programa de esta semana, te damos cuatro motivos para viajar hasta Nueva York, descubrimos cuatro rincones imprescindibles de Berlín y te ofrecemos cuatro razones para visitar Fanzara, en Castellón, y descubrir uno de los mejores espacios naturales de la Comunitat Valenciana.

Fanzara, uno de los mejores espacios naturales de la Comunitat Valenciana

Esta semana volvemos a la Comunitat Valenciana y visitamos en la provincia de Castellón el municipio de Fanzara. De origen árabe, es un enclave ideal para desconectar de la rutina y dejarse llevar gracias a su buen clima durante todo el año, la naturaleza que lo rodea y mucho más.

Fanzara está situada en un pequeño valle rodeado de montañas a los pies del río Mijares y en la zona de influencia del Parque Natural de la Sierra Espadán , uno de los espacios naturales mejor conservados de la comunidad.

El municipio es un referente en el arte urbano gracias al MIAU o Museo inacabado de arte urbano. De un conflicto vecinal nació un ejemplo de convivencia social a través del arte que ha hecho de Fanzara un pueblo donde cada calle te sorprende con murales de grafitti en las fachadas.

Existen diferentes rutas por la montaña. En una de ellas, el visitante puede llegar hasta las ruinas del Castillo de Fanzara y perderse en toda la historia que rodea a este municipio.

y perderse en toda la historia que rodea a este municipio. Para completar la visita, mencionar lugares increíbles, como la Cueva de la Muela, una magnífica cavidad fruto de la erosión del terreno calcáreo.

Además, cuatro razones para viajar hasta Nueva York y descubrir los rincones imprescindibles de Berlín

Millones de personas visitan cada año la isla de Manhattan, de 21 kilómetros de extensión y que es el distrito más famoso de la ciudad de Nueva York.

La Estatua de la Libertad , que se encuentra junto a la desembocadura del río Hudson, es el icono más famoso de la ciudad.

, que se encuentra junto a la desembocadura del río Hudson, es el icono más famoso de la ciudad. Times Square es mucho más que un escenario de películas. Concentra tanta gente y tanto ruido y movimiento, que parece que el tiempo se para.

es mucho más que un escenario de películas. Concentra tanta gente y tanto ruido y movimiento, que parece que el tiempo se para. ¿Quién no ha soñado con irse de compras alguna vez por la Quinta Avenida ? Algunas tiendas son espectaculares, merece la pena entrar aunque no se vaya a comprar.

? Algunas tiendas son espectaculares, merece la pena entrar aunque no se vaya a comprar. El Memorial del 11S, construido en la Zona Cero donde estuvieron en su día las Torres Gemelas, pone la piel de gallina a cualquier visitante.

Y Berlín es más que una ciudad de grandes avenidas y edificios. Reconstruida después de la Segunda Guerra Mundial, ofrece mil caras y sitios que visitar.