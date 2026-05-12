Miguel Salazar Madrid, 12 MAY 2026 - 23:14h.

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Francisco González Aguado es el psiquiatra que ha protagonizado una imagen muy comentada mientras participaba en el operativo par repatriar a los pasajeros del MV Hondius, el barco con el brote de hantavirus.

Según publica el tabloide 'Okdiario', este psiquitatra "es una de las manos derechas de Mónica García". Así lo confirma Eduardo Inda en 'Horizonte', donde aclara que González Aguado ocupa "un nivel 30 en administración" y ha estado en el "gabinete" de la ministra de Sanidad.

Acudió en calidad de psiquiatra al desembarco del MV Hondius en el puerto de Granadilla de Tenerife. Tal y como vemos en las imágenes que se encuentran en el vídeo que acompaña a esta noticia, Francisco González Aguado se bajó de un momento a otro del autobús en el que iban los pasajeros del barco.

El psiquiatra se encontraba en la parte delantera del vehículo, mientras los pasajeros se ubicaban en el lado contrario.