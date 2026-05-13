El PSOE emite llamadas pidiendo el voto haciéndose pasar por el Servicio Andaluz de Salud

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Iker Jiménez le pide a sus colaboradores de 'Horizonte' que se imaginen que les llega a su teléfono una llamada que no sabe "ni cómo calificar". Y es que la ha recibido "mucha gente, sobre todo mayor, en Andalucía", señala Carmen Porter. Una llamada que define la presentadora como una "psicofonía terrorífica" y que podrás escuchar en el video principal de la noticia.

La opinión de Iker Jiménez sobre esta propaganda electoral

Se trata de un anuncio político financiado por el Partido Socialista Obrero Español por las elecciones al Parlamento de Andalucía. "Lo dice 'ABC' porque yo hay muchas cosas que digo 'De verdad, no me puedo creer, esto es IA'", comenta el presentador.

Además, Iker Jiménez no da crédito a que a alguien que esté esperando su cita médica, escuchen "de repente esa flama de un partido político". Al doctor Gaona, por su parte, lo que le más le preocupa es que "tú puedes segmentar a quien llamas y a quien no llamas": "Evidentemente habrá que ver de dónde han sacado estos números de teléfono".

Y, aunque las llamadas son legales según informan los colaboradores, lo cierto es que a lo que Iker Jiménez quiere referirse es "a la poca clase de decir 'Soy su cita médica'". "A los que nos gusta el tema de la comunicación, la comunicación política del Partido Socialista en las elecciones de Andalucía es nefasta", añade Jorge Calabrés poniendo ejemplos que puedes escuchar en el video.

"Es una sensibilidad realmente escasísima. Son ese tipo de llamadas que muchas veces, si la pillas al vuelo, justamente te producen el efecto exactamente contrario de colgar indignado", señala el psiquiatra forense.

"No sé, a mí me sorprende esa llamada, me parece curiosa", comenta el presentador mientras Jorge Calabrés lanza una pregunta al aire sobre el efecto que les produciría recibir esta llamada. Mientras que a Iker Jiménez le produce "un escalofrío", Carmen Porter señala que "depende de la persona a la que llegue": "Yo recuerdo cuando era muy pequeña, mi bisabuela que vivía, y el miedo era, 'Ay, hija, que me quitan la pensión como vengan los de derechas'".

Por último, comentan la voz de la llamada en tono de broma: "Da miedo". "En fin, yo no sé. Esto me recuerda a la historia del Dóberman", concluye el presentador.