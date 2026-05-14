Horizonte Madrid, 14 MAY 2026 - 23:34h.

Así funciona la lanzadera que trae consigo José Félix Ramajo, necesaria para los Cuerpos de Seguridad

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Después de corregir el número de guardias civiles asesinados y señalar el desencadenante del empeoramiento de la lucha contra el narcotráfico en Andalucía, el experto explica en qué consiste el arma que trae consigo a la mesa de 'Horizonte'.

El funcionamiento de la lanzadera

Iker Jiménez le pregunta por el arma que trae hasta el programa José Félix Ramajo. "Esto es una lanzadera que lanza unas pelotitas de gel que al impacto lo que hace es disolverse y echar un polvo irritante que te neutraliza porque no es que se desaparezca, se te incrusta en tu piel, se te incrusta en tu ropa", explica.

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Por lo tanto, "si tú no puedes dispararles, pero tienes a un tipo a cinco metros como lo he tenido yo con un teléfono partiéndose el culo de risa a 45 nudos, esto te aseguro que los bajas o los paras porque es muy incómodo", añade.

El presentador entiende entonces que esta lanzadera "es una solución, entre comillas, para sin quebrantar la ley de que no puede dispararles al motor, sería un sucedáneo posible".

Pero el experto no solo se lo recomendaría a aquellos que se dediquen a luchar contra el narcotráfico, si no "para policías locales o para los funcionarios de prisiones": "Son cosas que son necesarias y sí, es muy barato".

"De verdad, es una lanzadora que no ha producido ni una sola muerte en el mundo. No es letal", insiste.