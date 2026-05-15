Horizonte Madrid, 15 MAY 2026 - 01:57h.

Víctor Ábalos ha cargado en 'Todo es mentira' contra 'El Español': Esta es la respuesta de Jorge Calabrés

Recuerda: En Mediaset Infinity tienes disponibles todos los programas completos de 'Horizonte'

Compartir







En la noche larga de 'Horizonte', tras hablar de la nueva publicación de 'El Español' sobre los encuentros de José Luis Ábalos con prostitutas, Iker Jiménez le señala al subdirector del medio que su hijo le tiene enfilado.

Y es que Víctor Ábalos ha cargado contra el periódico en su entrevista en 'Todo es mentira'. Pero no solo lo ha criticado a 'El Español', si no que también ha criticado el programa de Iker Jiménez y Carmen Porter.

PUEDE INTERESARTE Ramón Bermejo confirma que el PSOE le llamó para silenciar a Aldama y revela algunos de los nombres que contactaron con él

"A mí lo que más me ha dolido ha sido la expresión que ha utilizado contra este programa esta tarde", confiesa el periodista. Y, aunque Iker Jiménez asegura que no le ha importado, Calabrés insiste: "Sí me molesta porque ojalá todos los programas de televisión tuvieran la pluralidad, se apostara así por la investigación y nos diera eco a todos los periodistas que estamos destapando estos escándalos. Nos jugamos muchas cosas y no es nada fácil publicar cosas contra este Gobierno".

El 'spoiler' de Calabrés a Víctor Ábalos

Aunque el hijo del exministro de Transportes tenía que leer la información publicada durante el día sobre su padre, lo cierto es que "lo que tiene que leer y a lo que tiene que estar atento es el lunes aquí a las 21:40 horas porque vamos a sacar una historia en la que sale su nombre", advierte Calabrés.

"A ver si sigue diciendo que todo esto de las prostitutas es falso y que nos lo hemos inventado todo", añade el periodista.

Por último, Calabrés hace referencia a un detalle que ha nombrado Víctor Ábalos en su entrevista en la cadena "porque es importante". Si quieres descubrir a cuál se refiere, ¡no dudes en darle play!