First Dates 06 ABR 2026 - 22:50h.

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Javier ha llegado al programa con ganas de enamorarse, porque él es un fanático del amor. Tanto es así que alguna vez le han dicho que es "demasiado cariñoso". El hombre se dedica a la hostelería, al igual que su cita, Ana, que viene de Cataluña como él. Es un buen comienzo tener cosas en común para entablar una conversación entre ellos.

Sin embargo, Ana no ha encajado con su cita, y lo ha tenido claro desde el primer momento. Mientras Javier se consideraba muy observador por detallar cada parte del aspecto de la soltera: "Es muy guapa, me he fijado bastante en ella, en su vestido, es rubia. Me suelo fijar mucho en los zapatos, granates, que le hacía juego con el bolso", especificaba el soltero en 'First Dates'.

Tras una breve charla en la barra del programa, Ana se ha dado cuenta de una cosa: "He visto que me mira las tetas. A los ojos me ha mirado de vez en cuando. Me mira más 'las lolas'", reconocía algo molesta. Esa actitud le ha disgustado a la catalana, y la cena no había empezado.

Su decisión final

El soltero no ha dudado ni un momento en expresar que le gustaría tener una segunda cita con ella y seguir conociéndose fuera del programa. Ana, tras la petición de sinceridad de Javier, ha reconocido que no quiere una segunda cita con él: "No me gustaría porque me gustan las personas un poquito más altas y cuando hemos bailado...", se justificaba Ana.