Horizonte Madrid, 26 MAY 2026 - 00:01h.

El doctor Cabrera se ha tomado un café con el comisario Villarejo y le ha dado esta información

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En la mesa de 'Horizonte' se sienta el doctor Cabrera, quien confiesa haberse tomado un café con el comisario Villarejo esta misma tarde de lunes.

"Nos ha contado cosas muy interesantes porque pasó un añito en la cárcel con el Pollo Carvajal y me ha contado cosas", revela en el programa.

Para entender el contexto, primero Carlos Cuesta explica a la audiencia quién es el Pollo Carvajal para que después el doctor Cabrera revele cuál es la información que le ha dado.

La información que le ha dado Villarejo

"Zapatero ha tenido suerte porque si hubiera viajado, en el aeropuerto de Santo Domingo le estaba esperando un equipo operativo de Estados Unidos que le hubiera pillado y lo hubiera extraditado a Estados Unidos", cuenta el colaborador del programa.

Sin embargo, "alguien sopló y para evitar un mogollón internacional, no viajó", señala. Y es que "los Estados Unidos son los que han soplado toda la documentación técnica que conforma los informes de la UDEF y el sumario que la Fiscalía Anticorrupción ha organizado", afirma.