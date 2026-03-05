Logo de cuatrocuatro
Logo de HorizonteHorizonte

Lorenzo Bernaldo, crítico con la estrategia del Gobierno de recuperar el lema 'No a la guerra': "Es un juego puramente sucio"

Lorenzo Bernaldo, crítico con la estrategia del Gobierno de recuperar el lema 'No a la guerra': "Es un juego puramente sucio"
Lorenzo Bernaldo es tajante con su opinión. 'Horizonte'
Compartir

A Iker Jiménez le ha "extrañado mucho" que Lorenzo Bernaldo de Quirós, presidente de Freemarket Corporative Intelligence, mencionase en 'Horizonte' "el miedo al 11-M". Con esto se refería al "juego puramente sucio y tradicional" en el que se basa "la estrategia habitual de comunicación que utiliza este Gobierno".

Un Gobierno que el experto califica de "desesperado" puesto que "necesita buscar siempre un enemigo y un pretexto". Por esta razón, cree que "este Gobierno es capaz y lo va a hacer en esa línea".

PUEDE INTERESARTE

Y es que Lorenzo Bernaldo cree "por supuesto" que el 'No a la guerra' es la estrategia de Pedro Sánchez: "No tengo ninguna duda. Si hubiera sido necesario 'Sí a la guerra', lo hubiera hecho. Es decir, cuando un político no tiene ningún principio es capaz de hacer cualquier cosa, sobre todo cuando se sienta además ante un horizonte muy complicado".

"Ha rebasado todos los límites posibles de una relación leal con EEUU"

Haciendo "un comentario rápido", el colaborador señala que "España se ha alineado de manera sistemática con este Gobierno con todos los enemigos de Estados Unidos y, entre comillas, con todos los que son los enemigos de valores occidentales". Y lo ejemplifica señalando a Venezuela, Gaza y China.

PUEDE INTERESARTE

"Este Gobierno ha rebasado absolutamente todos los límites posibles de una relación leal con su aliado norteamericano. Pensar que España puede ser una especie de país que se dedique a hacer de intermediario es una broma", critica el experto.

Temas