Horizonte Madrid, 05 MAR 2026 - 23:11h.

El Presidente de Freemarket Corporative Intelligence opina sobre la recuperación del lema del 2003

Daniel Lacalle reacciona en 'Horizonte' a la respuesta de Pedro Sánchez ante la amenaza de Donald Trump: "Estas llamadas al diálogo son un claro engaño"

A Iker Jiménez le ha "extrañado mucho" que Lorenzo Bernaldo de Quirós, presidente de Freemarket Corporative Intelligence, mencionase en 'Horizonte' "el miedo al 11-M". Con esto se refería al "juego puramente sucio y tradicional" en el que se basa "la estrategia habitual de comunicación que utiliza este Gobierno".

Un Gobierno que el experto califica de "desesperado" puesto que "necesita buscar siempre un enemigo y un pretexto". Por esta razón, cree que "este Gobierno es capaz y lo va a hacer en esa línea".

Y es que Lorenzo Bernaldo cree "por supuesto" que el 'No a la guerra' es la estrategia de Pedro Sánchez: "No tengo ninguna duda. Si hubiera sido necesario 'Sí a la guerra', lo hubiera hecho. Es decir, cuando un político no tiene ningún principio es capaz de hacer cualquier cosa, sobre todo cuando se sienta además ante un horizonte muy complicado".

"Ha rebasado todos los límites posibles de una relación leal con EEUU"

Haciendo "un comentario rápido", el colaborador señala que "España se ha alineado de manera sistemática con este Gobierno con todos los enemigos de Estados Unidos y, entre comillas, con todos los que son los enemigos de valores occidentales". Y lo ejemplifica señalando a Venezuela, Gaza y China.

"Este Gobierno ha rebasado absolutamente todos los límites posibles de una relación leal con su aliado norteamericano. Pensar que España puede ser una especie de país que se dedique a hacer de intermediario es una broma", critica el experto.