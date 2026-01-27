Habla el agente grabado en actitud violenta en Castilblanco: “Isabel no ha dicho ninguna verdad”

Raquel Ortega 27 ENE 2026 - 14:36h.

El policía reconoce que pierde los papeles en el vídeo viral, pero denuncia amenazas constantes contra la Policía Local en pueblos pequeños

‘En boca de todos’ ha hablado con el policía local de Castilblanco de los Arroyos implicado en el vídeo en el que se le ve manteniendo una actitud violenta fuera de servicio. El policía, Manuel –conocido en el municipio como el Terry– acusa directamente a Isabel de traficar con drogas desde una vivienda okupada. Asegura que cuenta con antecedentes por robos y tráfico de drogas, y sostiene que sus hijos quedan al cuidado de personas toxicómanas.

El Terry: “Tienen páginas y páginas de antecedentes”

El enfrentamiento que acaba grabado en vídeo y se viraliza muestra al agente, sin uniforme, dirigiéndose al actual novio de Isabel con frases como: “Sois ustedes los mafias del pueblo” o “no vengas más a mi casa”.

Isabel desmiente rotundamente las acusaciones. Niega vender droga y asegura que subsiste gracias a una ayuda vital, además del apoyo económico de su madre. Explica que su pareja solo acudió a hablar con el agente para pedirle explicaciones por sus palabras y afirma que el policía “iba a matarlo”. Sin embargo, el agente rechaza esa versión y asegura que fue el novio de Isabel quien llegó a su casa insultándolo y que su único reproche fue que no quería a esa familia en la puerta de su casa, porque estaban sus hijos delante. “A Isabel la hemos ayudado infinitas veces desde la jefatura”, insiste.

Sobre los antecedentes, el agente es tajante y habla de “páginas y páginas” por daños, lesiones, amenazas, coacciones, tráfico de drogas y tenencia de armas. “Son personas conflictivas”, afirma, y añade que “Isabel no ha dicho ninguna verdad, salvo que es víctima de violencia de género”.

Finalmente, reconoce que perdió los nervios en ese momento, pero contextualiza lo ocurrido dentro de la presión constante que, según dice, sufren las policías locales en municipios pequeños. “Nos pinchan las ruedas, nos rompen los retrovisores, a mi jefe le han quemado el coche. Estamos acostumbrados. Lo que pasa es que esta vez solo se ha grabado esto”, concluye.