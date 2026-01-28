La nevada ha sorprendido a miles de conductores en hora punta, con carreteras cortadas y una falta de medios visibles en los primeros momentos del temporal

El choque entre Ione Belarra y Nacho Abad al hablar de inmigración en 'En boca de todos': "No me llames racista"

Compartir







‘En boca de todos’ ha mostrado este miércoles cómo una intensa nevada ha colapsado Madrid a primera hora de la mañana, obligando a la Aemet a activar avisos meteorológicos en toda la región y provocando graves problemas de circulación en plena hora punta.

Muchos ciudadanos de Madrid han salido de casa sin prever la situación, ya que a las ocho de la mañana no nevaba en varios puntos de la Comunidad de Madrid y en la web de la Aemet no figuraban avisos destacados a esa hora.

El programa ha mostrado imágenes de la autovía que conecta Madrid con Tres Cantos completamente vacía de coches, cuando lo habitual es que esté saturada por miles de trabajadores que se desplazan cada día a esa zona. La vía ha tenido que ser cortada al tráfico y, pasadas las 10:30 de la mañana, todavía no había pasado ninguna máquina quitanieves.

La borrasca Kristin está afectando a unas 90 carreteras en toda España, de las cuales 37 permanecen cortadas, con especial incidencia en Cádiz y Madrid. Desde Asturias hasta Madrid y desde Galicia hasta Cataluña se han activado alertas naranjas y amarillas por nevadas.

Las opiniones sobre la gestión del temporal han sido dispares en ‘En boca de todos’. Patricia Cerezo, colaboradora del programa que se desplazaba desde Pozuelo, ha denunciado la falta de previsión. En cambio, Sonia Ferrer ha explicado que lleva días viendo cómo se esparce sal en las carreteras, y ha subrayado que la red viaria es muy extensa y que hay nevadas muy difíciles de enfrentar.

Varios colaboradores del programa han quedado atrapados por la nieve

Luis F. Durán, periodista de ‘El Mundo’, ha contado que no ha podido llegar a su puesto de trabajo. Juan Lobato, senador del PSOE por Madrid, ha intervenido desde Soto del Real para explicar que la nieve cae de forma absolutamente copiosa y que, aunque pasa la quitanieves, media hora después la carretera vuelve a estar igual. Además, ha confirmado la suspensión de las clases de sus hijos. Según ha relatado, a las seis de la mañana todo estaba normal, pero la situación ha empeorado muy rápido entre las siete y las ocho.

Antonio Naranjo, periodista de El Debate, ha sido contundente al valorar la situación: “Está todo fatal, desgraciadamente ya he visto dos accidentes y me sorprende la falta de avisos”, ha dicho en directo. Además, ha relatado en ‘En boca de todos’ su propia odisea para llegar al trabajo y ha asegurado que “es imposible llegar a Mediaset casi desde cualquier punto de la Comunidad de Madrid”, tras intentarlo por varias rutas sin éxito.

Ante la pregunta de Nacho Abad sobre quién es el responsable de que las carreteras no estuvieran preparadas, Antonio Naranjo ha diferenciado: “Las autovías, sin la menor duda, son cuestión del Ministerio del señor Óscar Puente, y las limitaciones, colegios y otras decisiones serán cuestión de la Comunidad de Madrid, pero lo que no entiendo es que se haya dejado a la gente salir a las carreteras”. El periodista ha concluido afirmando: “Era tan fácil como haber hecho un aviso previo”.