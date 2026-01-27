Sarah Santaolalla se enfrenta a Teresa Gómez: "Decir que los negros son más delincuentes que los blancos es racista"

Ramón Espinar se enfrenta a la alcaldesa de Alcalá de Henares por el problema con la inmigración ilegal: "No juegues al despiste"

Compartir







Después de conocerse la noticia de que el Gobierno de España ha iniciado la tramitación de un real decreto para una regularización extraordinaria de migrantes que viven en el país en situación irregular, tras un acuerdo entre el Ejecutivo y Unidas Podemos, con el objetivo de garantizar derechos y ofrecer seguridad jurídica a unas 500 000 personas que lleven residiendo desde antes del 31 de diciembre de 2025 y puedan acreditar al menos cinco meses de estancia sin antecedentes penales.

La medida, que retoma una iniciativa popular con más de 700 000 firmas y se tramitará por decreto, ha suscitado críticas de la derecha que la califican de “efecto llamada” y apoyos de la izquierda por considerarla de justicia social. Uno de los que han rechazado esta medida ha sido Xavier García Albiol en 'En boca de todos'.

Tras su discurso, Ione Belarra, secretaria general de Unidas Podemos, ha defendido que la medida es de "básica justicia social" y ha protagonizado un tenso enfrentamiento con el representante popular y con el presentador del programa, Nacho Abad: "Hacéis una cosa muy peligrosa y racista. Asociar inmigración con delincuencia, que es lo que hace el señor Xavier García Albiol y lo que haces tú, es criminalizar a las personas", reconocía la política.

"Nadie apoya la explotación de inmigrantes"

Este comentario no ha gustado nada a Nacho Abad, que se lo ha recriminado: "Señora Belarra, yo no soy racista. No me gusta que me llame usted racista. Yo creo que usted no quiere en España a las personas que han venido a delinquir", decía el presentador. Este choque ha continuado en un intercambio de acusaciones y reproches.

Finalmente, han llegado a un punto medio de entendimiento: "No creo que haya nadie de derechas ni de izquierdas que apoye la explotación a inmigrantes que han venido a trabajar", terminaba Nacho Abad. En este momento, Xavier García Albiol ha increpado a Ione Belarra: "Dices tonterías", decía. La de Podemos se ha quejado de esta participación del catalán.

Sarah Santaolalla contra Teresa Gómez

La tensión en plató ha continuado, pero esta vez entre Sarah Santaolalla y Teresa Gómez, que se ha quejado del discurso de Ione Belarra: "Me parece preocupante. Si no tenemos en cuenta de que tenemos un problema y que la delincuencia va unida a la inmigración", afirmaba la colaboradora. Para Sarah Santaolalla, este comentario ha sido una de las mayores "fascistadas" que se han dicho en el programa y que está al mismo nivel que "Abascal y la Falange".

Los gritos entre ambas colaboradora han protagonizado el enfrentamiento entre ambas: "Decir que los negros son más delincuentes que los blancos es racista y hay que asumir lo que se dice. Es muy peligros decir eso", terminaba Sarah.