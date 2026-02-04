Víctima de la estafa del amor: "Me amenaza con enviar mis vídeos íntimos a mi familia si no pago"

María asegura que los estafadores le tienen el teléfono pinchado

María denuncia una extorsión, afirma ser víctima de la estafa del amor. Conoce a un hombre dominicano en redes sociales, mantienen una relación por videollamadas y mensajes, supuestamente él tendría un hijo y problemas económicos, por lo que María le ayudaba. Aparece una mujer que le pide dinero a cambio de no difundir vídeos y fotografías íntimas, ya le ha dado 6.000 euros, pero la pesadilla no acaba: le habla desde distintos números y ahora le pide más dinero, incluso llega a amenazarla con brujería.

'En boca de todos' habla con María, víctima de la estafa del amor, quien explica cuándo decidió parar con toda esta estafa: “Cuando ya le había dado 3.000 euros, él seguía pidiéndome más dinero, por lo que supuse que esto era algo que no cuadraba. Le dije que ya no le mandaba más dinero y entonces me empezó a hablar una tercera persona, que era supuestamente su pareja, pero en verdad no lo es”.

María, víctima de la estafa del amor: "Fui a la policía, les entregué los papeles de todo, pero la policía no me dice nada"

Además, comenta las amenazas que está sufriendo en la actualidad: “Ella me amenaza con enviar mis vídeos íntimos a mi familia si no pago, porque me tiene el teléfono pinchado y sabe con quién hablo”.

Por último, explica que ha acudido a la policía: “Fui a la policía, les entregué los papeles de todo, pero la policía no me dice nada. Además, he tenido que pedir ayuda a Cáritas porque me he arruinado por culpa de esta estafa”.