Arranca el juicio contra Juan Magán por plagio y estafa. En 2015, Juan Magán le solicita al denunciante, el cantante DCS, que rescriba una canción, pero cuando se publica se le olvida a Juan Magán nombrarlo en los créditos. La defensa de Juan Magán dice que es todo falso.

‘En boca de todos’ habla en directo con Emilio Cortés, el abogado del denunciante, quien explica lo sucedido: "Mi cliente es quien escribe la canción por encargo de Juan Magán, pero lo que pasa es que el 25 de febrero de 2015, cuando recibe la canción, opera como si la canción fuera suya. Cuando se entera, mi cliente pide explicaciones y hasta 2023 no se le dan, con un informe donde se dice que la firma de mi cliente es falsa".

Explica de cuánto dinero se está hablando: "Es inimaginable, es imposible poner una cifra. Hablamos de millones de euros, son millones de reproducciones".

Además, comenta lo que busca su cliente: "Mi cliente busca más una satisfacción de tipo moral que económica, pero no vamos a renunciar a lo segundo. Esto de que se encargue una creación y que salga como que él no ha tenido ningún tipo de intervención".