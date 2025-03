Pidieron ayuda, pero no cumplen con los requisitos para solicitar una vivienda social. Henda ha expuesto que nos les consideran una “familia vulnerable” a pesar de haber cuatro menores de edad entre ellos. Tras pasar el fin de semana en el hotel sin obtener una solución por parte de las administraciones, decidieron regresar y okupar su propia casa: “No teníamos donde ir y mis hermanos decidieron ir a abrir el piso, que no lo defiendo, pero ante la desesperación puedo entender que mis hermanos hayan pensado en que los pequeños no se queden en la calle”.