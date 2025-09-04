Los autores se dieron a la fuga en un coche tras los disparos y según los testigos todo apunta a un ajuste de cuentas

Sigue la búsqueda del autor de los disparos en Alfafar tras el arresto de un joven implicado en el tiroteo

ValenciaUn nuevo tiroteo sorprende a los vecinos en Valencia. Un hombre ha muerto en Xirivella la mañana de este jueves después de recibir varios disparos en plena calle. La Policía ha abierto una investigación para dar con al autor, que se dio a la fuga en un coche. Por los círculos donde se movía la víctima, todo apunta a un ajuste de cuentas, informan en el vídeo Raquel Duva y Toni Ramos.

El fallecido es Daniel, de 35 años y vecino conocido del barrio que además acababa de salir de prisión. El homicidio ocurría en una céntrica plaza frecuentada por familias de la zona. Los tiros llegaron a escasos metros de un parque infantil que en ese momento empezaba a recibir a los primeros niños.

Los autores se dieron a la fuga y el SAMU no pudo salvarle la vida

Eran poco más de las 10:00 horas y junto a un paso de cebra del centro de Xirivella un cuerpo yacía en el suelo con el pecho ensangrentado. Según los testigos, se han escuchado varios disparos. El autor llegó al lugar de los hechos en un coche oscuro a gran velocidad e iba acompañado por otro hombre que viajaba de copiloto.

Un hombre asegura a los medios haber visto como el vehículo, de alta gama, se paraba cerca de la víctima. Tras una discusión de ambos con el fallecido y varios insultos, el conductor se habría bajado para pegarle tres tiros. "El chaval ha venido andando normal y corriente, incluso ha saludado a alguien. Ha salido el conductor del coche y ha dicho 'te tengo que matar'. Ha detonado tres disparos", relata. Los autores se dieron a la fuga instantes después y los agentes ya van tras su pista.

Desde la farmacia que hay enfrente de la plaza también han escuchado las detonaciones. "Cuatro disparos a bocajarro", aseguran las farmacéuticas. Nada pudieron hacer por salvarle la vida a pesar de que intentaron asistirle lo más pronto posible. Tampoco los sanitarios del SAMU han conseguido reanimarle, solo pudieron confirmar su fallecimiento

La víctima padecía problemas mentales y tenía un historial problemático

En el barrio le conocían, se llamaba Daniel, tenía 35 años y llevaba desde los 25 en la cárcel. Hacía poco que estaba fuera. "Le conocemos de toda la vida de aquí de la zona", asegura un vecino. Era un delincuente habitual, dedicado principalmente a los robos. Sufría problemas mentales agravados por el consumo habitual de drogas.

Se le acusaba de tener peleas frecuentes con otros internos y mala conducta en la cárcel. Estaba en primer grado. El grupo de homicidios de la Policía Nacional ya ha abierto una investigación para dar con los asesinos.