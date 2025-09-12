El exministro y la diputada del PP protagonizaron un duro cruce de reproches en directo

José Luis Ábalos responde a Aldama en ‘Todo es mentira’: “Niego absolutamente todo, es rocambolesco, mucha ficción”

‘Todo es mentira’ vivió este viernes un momento de máxima tensión cuando José Luis Ábalos y la diputada del PP Ana Vázquez protagonizaron un duro cruce de reproches en directo. El motivo: unas preguntas registradas por el Grupo Popular en el Congreso sobre un presunto caso de “favores” relacionados con un inspector de policía.

Vázquez defendió la iniciativa de su partido argumentando que fueron los sindicatos policiales quienes trasladaron sus sospechas tanto a los grupos parlamentarios como a los medios de comunicación.

“Los sindicatos nos están advirtiendo de irregularidades. Es más que sospechoso que se puedan interferir procesos selectivos que deberían ser garantistas y objetivos”, aseguró la diputada popular.

En el centro de la polémica un inspector cuyo ascenso ha sido cuestionado en las preguntas del PP. Una de ellas plantea al Gobierno si considera que su participación en “reuniones privadas con abogados investigados en el caso Ábalos” debería suponer su suspensión cautelar o, al menos, una revisión de su idoneidad.

La contundente respuesta de Ábalos

Ábalos respondió con contundencia, negando haber mantenido encuentros de ese tipo y criticando la filtración de informaciones vinculadas a su defensa. “Nunca he estado en esas reuniones. Y aunque así fuera, es ilegal filtrar conversaciones o reuniones con abogados que ejercen mi defensa. Yo, como diputado, tengo derecho a reunirme con quien estime conveniente, y si se pretende cercenar ese derecho, se atenta contra una libertad fundamental”, subrayó el exministro.

La diputada popular replicó recordando supuestos correos electrónicos en los que se mencionaban “favores” y acusó al entorno de Koldo García, antiguo asesor de Ábalos, de haber colocado a policías y guardias civiles en embajadas de manera irregular: “El sistema garantista lo habéis dinamitado desde que estuvo Koldo en ese ministerio”.

A pesar de los intentos del presentador Risto Mejide de reconducir la discusión, la tensión fue palpable durante toda la intervención.