El empresario acusó al exministro socialista de “repartir” el dinero, supuestamente ilegal, del partido

Las primeras palabras de José Luis Ábalos en 'Todo es mentira' tras la entrevista de su exmujer: "Se ha construido un relato repugnante"

Compartir







El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha contestado en directo en ‘Todo es mentira’ a las acusaciones vertidas la noche anterior por Víctor de Aldama en ‘Horizonte’, que aseguró que el propio Ábalos era el que “repartía” el dinero, supuestamente ilegal, en el partido.

Ambos se encuentran investigados en la misma causa, pero Ábalos subrayó que “el único ámbito idóneo y obligatorio para dar explicaciones es el Tribunal Supremo”, y no los platós de televisión. “Qué gratis sale todo en este país”, aseveró.

“Todas estas cuestiones deben declararse ahí. Si hay acusaciones, se tienen que demostrar e investigar. No entiendo que se hagan aportaciones a la causa desde un programa televisivo”, afirmó con contundencia.

Ábalos niega las acusaciones

El exministro rechazó de plano las acusaciones: “Niego todo, absolutamente todo. Es rocambolesco, mucha ficción. Yo no puedo repartir nada cuando no se me entrega nada y cuando no ha habido ninguna financiación ilegal del partido”.

En este sentido, defendió la gestión económica del PSOE durante su etapa como secretario de Organización: “El Tribunal de Cuentas fiscalizó todas las cuentas con absoluta conformidad”.

Ábalos también ironizó sobre las informaciones que le atribuían gastos personales elevados: “Se me acusó de haber cobrado 9.000 euros en tres meses. Estamos hablando del secretario de Organización de toda España. ¿Ese es el gran escándalo? Resulta hasta humorístico”.

Sobre la situación de Víctor de Aldama, recordó que su prisión provisional estuvo vinculada a otro procedimiento relacionado con hidrocarburos, no con el caso Mascarillas: “Lo que le permitió salir a la calle fue precisamente esa declaración, pero no por colaboración en esta causa”.