Y por la puerta entra Maximiliano, aunque prefiere que le llamen Maxi . Tiene 36 años , es de Uruguay , es biólogo y está doctorando. La primera impresión de Marta nada más verlo es “ no es de mi tipo ”, sin embargo…puede ser que la personalidad de Maxi despierte las mariposillas de la soltera. Desde la barra del restaurante comienzan a conocerse a través de las principales preguntas. Como ambos están con el doctorado, no dudan en contarse que Marta está viendo si hay cambio en la neurisma en trastornos por atracón y él sobre un modelo experimental de una enfermedad degenerativa, la esclerosis múltiple.

Tras esto, Laura les interrumpe para acompañarlos a la mesa donde van a compartir una bonita velada para poder conocerse más. Maxi no ha dudado en comentar al programa la primera impresión de su cita, y es que le ha parecido una chica baja y atractiva, sus tatuajes lucen mucho, asegura. Maxi parece haberse quedado encandilado con su cita porque ha confesado al programa de nuevo lo mucho que le está gustando su cita: “ Tiene un carisma angelical, es un plus a la hora de hablar con ella”. También destaca su humor en las conversaciones.

Por la parte de Marta, no ha dudado en querer comentarle a Maxi, su gran pasión por la música. Le encanta ir a conciertos y tocar la guitarra. Ante esto, asegura que ella tiene una playlist en la que incluye canciones y le pregunta a Maxi por una canción. Con esta conversación, el soltero considera que Marta está tratando de usar con él las ‘armas’ de la psicología y que le está analizando. Algo que ella misma explica que cree que es un mito y que ningún psicólogo hace eso.

Una vez le ha explicado a Marta su opinión, ella le ha confesado al programa que su reflexión sobre hablar de sexo no la ha entendido. Y pasamos a la segunda pregunta de nuevo habla sobre lo mismo, algo que no ha aliviado nada a la soltera porque cree que hay muchas cosas de las que hablar. Pese a que Maxi ha respetado la opinión de la soltera, ha confesado al programa que le da la sensación de que está ocultando su pasado y no quiere sacarlo en la primera cita o “está enmascarando algo”.