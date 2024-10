Errejón deja la política tras las acusaciones de violencia machista: Mas Madrid afirma que les habría confirmado los hechos

“Por la tarde, te hace proposiciones de relación y a las dos horas te echa de su casa. Si haces algo que no le gusta, te castiga con silencio e indiferencia”, ha relatado la mujer en el texto. “Su forma de tener sexo te marca y no lo olvidas jamás. Te pide hacer prácticas humillantes y cuando te niegas, te monta números”, ha añadido. En el texto se habla de un monstruo sin nombres ni apellidos

“Una subjetividad tóxica que, en el caso de los hombres, el patriarcado multiplica. He llegado al límite de la contradicción entre el personaje y la persona”, ha reconocido. Lo último ha sido el comunicado de Sumar, desde donde han confirmado que se abrió una investigación hace días tras ver las acusaciones en redes sociales. Después de haber escuchado las razones expuestas por Íñigo Errejón, han aceptado de forma unánime su dimisión. Y es que su antiguo partido no tiene dudas: Errejón ya no cabe entre ellos.

Fallarás ha estado esta tarde en el programa de ‘Todo es Mentira’: “Esto me lo mandan a mí porque no van a poner una denuncia. Me lo envían mujeres que no han pasado por la Policía y que no han ido a un juzgado porque no nos tratan bien cuando denunciamos violencia machista".