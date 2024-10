Isabel Díaz Ayuso carga contra el Gobierno en una guerra sin cuartel: "A mí nadie me ha pagado ni un duro"

Ayuso pasa al modo pasivo agresivo en la Asamblea de Madrid tras subrayar que el tiempo pone a cada uno en su lugar. “Vamos a volver con el novio de Ayuso que hay mucho que tapar. Lingotes, tramas y la montaña de corrupción es tan grande que un hilo dental no lo va a tapar”, señala la presidenta madrileña, quien recurre al modo de ‘y tú más’ para lanzar las acusaciones.

Isabel Díaz Ayuso mantiene la tensión en esta guerra abierta con el Gobierno desde la Asamblea de Madrid. La presidenta madrileña le resta importancia a que su novio se desgravase viajes con ella: “Yo sí que puedo estar muy tranquila. A mí nadie me paga un duro de ninguno de mis viajes. Cualquier ciudadano que se haya cruzado conmigo en un avión, en un restaurante, en cualquier sitio, lo sabe, porque yo soy una ciudadana más cuando salgo fuera y así lo ven cada uno de los testigos que están conmigo”. Y por mucho que incidan en el tema, ella se mantiene.

“Son tal para cual, él no va a la puerta del Sol porque tiene la puerta del Sol en casa”, ironiza Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid. Pero ella se mantiene en su línea: “ ¿Un coche hace cinco años? ¿Eso es lo que me pueden achacar?” Lo que no falla, es la dureza del mensaje de Ayuso. Anoche, denunció que España es un Estado Policial y lo hizo después de que la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, vaticinara que saldrían más detalles del caso de su pareja.