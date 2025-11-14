Contrata a una amiga para matar a su marido porque "un sicario le sale muy caro"

La miga contratada como sicaria termina confesándoselo todo a la potencial víctima

Suceso tan surrealista como terrorífico. Una mujer decide acabar con la vida de su marido y padre de sus dos hijas. Para ello, decide contratar a un sicario, pero le parece demasiado caro (le pide 20.000 euros por su 'trabajo'). Por ello, la mujer decide ofrecerle este plan a una amiga por 700 euros, pero todo termina de la manera más inesperada. Cuando la sicaria amateur decide ejecutar su plan, se arrepiente porque el marido de su amiga "es muy buena persona".

Álex, la potencial víctima, confiesa todo lo sucedido y asegura que esta amiga de su mujer se llegó a derrumbar y confesarle el plan que había urdido Fabiola contra él: "Me dice 'este jueves no devuelvas a tus hijas a Fabiola porque esta semana las quiere matar", confiesa Álex. "Tengo un miedo atroz porque sé que Fabiola lo va a hacer. Siempre me ha dicho que me quiere destrozar", se lamenta.

Comenta también que esta amiga le reconoció que Fabiola le había encargado matarle por 700 euros porque "un sicario le salía muy caro". Fue a recogerle al local en el que trabajaba a su salida y, en la maleta llevaba droga para dormirle, un cuchillo y un martillo. Pero él se ofreció a ayudarle con la maleta y, hablando con él, se dio cuenta de que Álex "no era como le habían contado".

La amiga sicaria se arrepiente y lo confiesa todo

Días después, la amiga lo confesó todo: "Me dijo que, como no había salido bien el plan, Fabiola había comprado una droga que le iban a administrar al perro para ver si era efectiva y la idea de Fabiola era matar a las niñas y luego suicidarse". La justicia ha actuado y le ha retirado patria potestad a la mujer, pero Álex aún tiene miedo.

'En boca de todos' hablar con Ignacio Cabanes, periodista de 'Las provincias', para profundizar en este rocambolesco tema. Cuenta que la 'sicaria' confiesa lo sucedido porque "están hablando dos horas, él le parece una persona que no es el demonio que le ha pintado su amiga, no es un maltratador ni le está poniendo los cuernos".

Las dos mujeres fueron detenidas por "conspiración para el asesinato". Están pendiente de juicio, pero no hay pruebas de pagos, solo las manifestaciones. No están en prisión provisional ninguna de las dos. Probablemente la amiga quede impune por el 'desistimiento voluntario', tal y como explica Carlos Segarra en el plató de 'En boca de todos': "Si te arrepientes, de excluye de toda responsabilidad penal". Ahora, la autora intelectual, la inductora, sí q ue va a tener que responder por tentativa de asesinato".