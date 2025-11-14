Multan a un influencer por grabar a carteristas que le agredieron y ellos son absueltos por amenazas

Guillem, el influencer 'cazacarteristas' de Barcelona: "No soy Batman, intento que la gente pueda ir tranquila a trabajar"

Quien conoce a Guillem sabe que, en su día a día, o de manera semanal, se dedica a grabar a distintos carteristas que pilla delinquiendo en el Metro de Barcelona. Lo que hace este influencer es alertar a la gente que coge este medio de transporte y denunciar, a través de sus redes sociales, de la presencia de estos ladrones.

El influencer 'cazacarteristas', denunciado por grabar a los ladrones

Pero todo se ha vuelto en su contra cuando ha sido multado por grabar a unos carteristas en pleno acto. ¿El motivo? Grabar en las instalaciones del Metro. Los vigilantes del Metro fueron quienes interpusieron una denuncia contra el influencer 'cazacarteristas' y esta ha tenido que pagar 100 euros de multa.

Por otro lado, las carteristas no han sido sancionadas, algo que indigna a algunos de los colaboradores que analizan el caso en 'En boca de todos' junto a Guillem. Este asegura que a los ladrones no les ha pasado nada: "Justo ese día yo puse una denuncia a unas carteristas por amenazas y las han absuelto. Ahora están en Roma robando, bueno... lo sospecho".

¿Se puede grabar en el Metro?

Tras esto, se genera un debate sobre si es lícito o no grabar en el interior del Metro. Guillem considera que sí, porque es un lugar público, pero Carlos Segarra le asegura que no tiene razón, que no se puede grabar en el Metro. En la calle sí, pero en el Metro no. Le aconsejan a Guillem que oposite para ser Policía, pero este lo descarta. Por otro lado, el colaborador del programa defiende que los carteristas habrán sido absueltos por falta de pruebas.