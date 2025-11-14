'En boca de todos' identifica a los vecinos de Camas que destruyen documentos

Salen a la luz fotos de estos vecinos junto a Víctor Ávila, alcalde de Camas

En la localidad de Camas (Sevilla), unos individuos se grabaron en el interior del Ayuntamiento destruyendo unos documentos "para cuando llegara el PP" y que "no encontraran nada". El alcalde del municipio, Víctor Manuel Ávila Muñoz, aseguró a 'En boca de todos' que no conocía a las personas que aparecían en el vídeo y el programa pidió ayuda para identificar a estos vecinos: sabemos quiénes son y lo que hacían.

Nacho Abad y el alcalde de Camas se retaron: Víctor aseguraba que no encontrarían una foto suya junto a ninguno de los 'destructores', pero el equipo las ha encontrado: "Como vecino de Camas, he tenido relación con más de mil vecinos", es la primera reacción del alcalde sevillano. A pesar de la pillada, Víctor Ávila da la cara y se enfrenta a la polémica en una videollamada en directo con el programa.

El alcalde de Camas aclara la polémica de los 'destructores' de documentos

Los vecinos de Camas se han volcado con el programa y han enviado pruebas en las que se demuestra que el alcalde de Camas ha coincidido (o conoce) a estas personas que habían irrumpido en el ayuntamiento para destruir documentos. Aseguran a este programa que son "personas de confianza del alcalde" y que, concretamente, "el que tiene papeles en la mano pertenece a juventudes socialistas".

El pueblo se encuentra dividido y hay quien defiende al alcalde, asegurando que no hay nada de malo en destruir documentos porque "todo está digitalizado". "Es normal, una mayoría absoluta no se consigue sin coincidir con los vecinos. ¿Hay alguna foto en la que aparezca tomándome algo o fuera de lo profesional?", es parte de la explicación del alcalde. "No me toree, que Morante de la puebla solo hay uno", le responde Nacho Abad.

Respecto a la persona que pertenece a Juventudes Socialistas, el alcalde también se pronuncia: "Esa persona no es militante y no tengo relación ninguna con él. Es una estrategia política para desestabilizarnos, pero yo me debo a mis vecinos y vamos a seguir trabajando. Eso está doliendo mucho y eso es lo que pasa. Han aprovechado una situación embarazosa, pero no hay más". Además, dice que las imágenes se refieren a una recogida de alimentos.

El PP de Camas niega la versión del alcalde y se enfrenta en directo

Víctor Ávila se enfrenta en directo a Manuela Reina, portavoz del PP de Camas: "Está mintiendo, nos mintió ayer en la comisión informativa, que miente a los cameros y España entera, ¿se piensa que somos tontos? Tú sabes perfectamente quiénes son estas personas, no entendemos qué tienes que ocultar, ¿tan grave es lo que tienes que ocultar para no decir que los conoces?", y muestra una foto del acusado llevando la identificación del PSOE (luego sí que sería militante).