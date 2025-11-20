El presentador no puede creer que la Guardia Civil de Guadalajara denuncie a un vecino que acude a pedir ayuda por la okupación de su casa y hace un llamamiento a la teniente coronel

Desokupación de riesgo: ‘En boca de todos’ consigue que el hermano de un preso fugado de la cárcel por asesinato acepte abandonar la vivienda que tiene okupada

Tras conocer la dramática situación de unos vecinos de un edificio okupado del barrio de Loranca de Tajuña en Guadalajara y la supuesta denuncia de la Guardia Civil a uno de ellos por un testimonio falso de okupación, Nacho Abad ha mostrado su indignación y ha realizado una petición a la teniente coronel Cristina Moreno Martínez para solucionar el problema.

En Loranca de Tajuña (Guadalajara) un clan okupa se ha apropiado de un montón de viviendas de un edificio y según denuncian los vecinos, las autoridades no parecen estar tomando medidas. Dani y Rafa, dos de los vecinos afectados, han conectado en directo con ‘En boca de todos’ para contarnos cuál es la situación.

A Rafa casi le arrancaron la oreja de un mordisco este pasado fin de semana y tiene la mano rota tras una agresión del clan okupa. Y Dani ha sido denunciado por la propia Guardia Civil por un supuesto falso testimonio de okupación. Una situación gravísima de la que nos ha contado todos los detalles de la actuación de esta mafia.

Rafa se niega a pagar los chantajes de los okupas y tiene que abandonar su vivienda

Hace unas semanas, la mafia okupa echaba de las inmediaciones del edificio a las cámaras de ‘En boca de todos’ cuando acudían a contar el caso de Dani, un vecino en cuya vivienda entraron a robar y terminaron okupando: “Estaba reformando la casa, tengo la cuna del bebé y no sé si podré volver”.

Rafa vive en otro de los pisos del edificio okupado y acusa al clan okupa de amenazarle e intentar sacarle dinero hasta por el consumo del agua: “Sabemos a qué colegio va tu hijo, donde viven tus padres...”. Incluso, le amenazan con cortarle la luz si no les paga 40€. Rafa ha podido sacar las cosas básicas de su vivienda tras ser agredido y que los okupas okuparan su vivienda.

“La agresión fue porque me negué a pagarle los 40€ que me pedía para no cortarme la luz, yo no tengo que pagarles nada, yo tengo mi arrendatario y pago mi alquiler”, ha explicado Rafa, el vecino agredido brutalmente por uno de los okupas. “Me negué porque el mes anterior le tuve que dar 20€ porque supuestamente había arreglado una avería del agua”, ha comenzado a explicar el vecino explicando que su negativa terminó en una agresión que ha denunciado y está esperando que le autoricen entrar en su vivienda para sacar lo poco que le han dejado tras el robo de su vivienda.

Nacho Abad ha querido saber por qué no había podido entrar todavía a su vivienda y Rafa le ha explicado que estaban esperando un nuevo operativo porque hacía unos días vinieron solo los agentes de la Guardia Civil y tuvieron miedo por sin integridad física: “Salieron los gitanos con palos y tuvimos que salir corriendo”.

El llamamiento de Nacho Abad a la teniente coronel de Guadalajara

A Dani le robaron y salió de allí como pudo con su bebé en brazos. Una situación que denunció en directo en ‘En boca de todos’ y que todavía sigue sin solución. Tras poner la denuncia asegura que: “Me llamaron y me dijeron que me pasara por el cuartel con un abogado y cuando pude ir, nos dimos cuenta de que me habían abierto diligencias contra mí...”. Nacho abad ha alucinado ante la supuesta actuación de la Guardia Civil y ha mostrado su enfado: “Si me has mentido voy a poner tu cara y voy a decir que me has mentido, pero si me has dicho la verdad, que se prepare la Guardia Civil de Guadalajara, yo soy de allí. No puede ser que un vecino vaya a pedir ayuda a la Guardia Civil y que te acaben imputando”.

El presentador ha explicado que tenía la sensación de que, si el testigo no mentía, la Guardia Civil podría estar molesta por el tratamiento que se hizo de la noticia del vecino okupado en ‘En boca de todos’: “Les hemos llamado ‘cagaos’ porque son unos cagaos. Han tenido miedo a desalojar el edificio porque saben que tienen que ir 50 agentes y el que va a pagar los platos rotos es Daniel”.

Nacho Abad aclarado que el gabinete de prensa de la Guardia Civil no había respondido a las preguntas: “Nos han dicho que cuando tengan algo que decir nos informaran” y ha dejado claro que no se iba a olvidar de lo que está sucediendo: “Hago una invitación a la teniente coronel Cristina Moreno Martínez. La invito a que se interese por este asunto, que está a la calle Castilla. Lo digo para que le corten el vídeo y se lo pongan porque igual no está informada de lo que está sucediendo”.